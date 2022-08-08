Dünya Apple, Tayvandaki tedarikçilerden ürünleri Çin malı olarak etiketlemelerini istiyor
ASYA

Apple, Tayvan'daki tedarikçilerden ürünleri Çin malı olarak etiketlemelerini istiyor

Nikkei, firmanın anakaraya bağlı bileşenlerin uzun süredir devam eden Pekin yasasına uymasını istediğini söyledi

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Haber Merkezi Diğer
Apple, Tayvandaki tedarikçilerden ürünleri Çin malı olarak etiketlemelerini istiyor
Çin'de bir Apple Mağazası

Apple'ın, ABD Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'ye yaptığı ziyaretten kaynaklanan sıkı Çin gümrük denetimlerinin aksamasını önlemek amacıyla Tayvan merkezli tedarikçilerden ürünlerini Çin'de üretiliyor olarak etiketlemelerini istediği bildirildi.

"Tayvan, Çin" diye etiketlenmesi istendi

Nikkei'ye göre, şirket adadaki üreticilerden anakara Çin'e bağlı bileşenleri “Çin Taipei” veya “Tayvan, Çin” de yapıldı şeklinde etiketlemelerini istedi. Etiketler, ithal edilen malların adanın Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu öne sürmesini gerektiren uzun süredir devam eden ancak daha önce uygulanmamış bir yasaya uymayı da gerektiriyor.

“Tayvan'da yapıldı” ifadesi gecikmelere, para cezalarına ve hatta kural uyarınca tüm bir gönderinin reddedilmesine neden olabilir. Ancak Tayvan ihracatın menşe noktasıyla etiketlenmesi konusunda diretiyor.

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