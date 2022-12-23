'Aptal birini bulursam bırakırım' demişti: Elon Musk Twitter'ın yeni CEO'sunu buldu

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım" açıklamasında bulunmuştu. Musk, bu açıklamasının ardından Twitter'a kadın CEO atadı.

Film ve kitap yazarlığının yanı sıra televizyon programcılığı yapan Bess Kalb, Twitter'ın yeni CEO'su oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalb, "Sonunda şunu ilan edebilirim: Twitter'ın yeni CEO'su olduğum için alçakgönüllüyüm, onur duydum ve açıkçası hala şoktayım. Her zaman aynı fikirde olmasak da çok heyecanlandım" dedi.

"SADECE YAZILIM VE SUNUCULAR EKİPLERİNİ YÖNETECEĞİM"

Önceki gün bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter'da yerine gelecek CEO için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Musk, "Yerime geçecek kadar aptal birini bulduğumda CEO olarak görevi bırakacağım. Bunun ardından sadece yazılım ve sunucular ekiplerini yöneteceğim" demişti.

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