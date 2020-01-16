Dünya Arap basını Ummanın yeni sultanın babası İstanbulda doğdu annesi ise Türk
ASYA

Arap basını: Umman'ın yeni sultanın babası İstanbul'da doğdu annesi ise Türk

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı oldu. Said'in babası Tarık bin Taymur Al Said 1920 yılında İstanbul'da doğduğu açıklandı.

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Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said.
Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said.

Arap basında yer alan haberlere göre, yeni Umman Sultanı Haitham'ın babası Tarık bin Taymur Al Said 1920 yılında İstanbul'da doğdu.

  • Yeni Sultan'ın babasının hala hayatta olduğu ve şu anda yaklaşık 100 yaşında olduğunu açıklandı.

Arap medyası, "Tarık Bin Taymur" un 1920 yılında İstanbul'da ve annesinin de Türk olduğu ifade edildi.

Umman'ın yeni Sultanı bin Tarık'tan "iyi komşuluk politikası"na devam vurgusu
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Umman'ın yeni Sultanı bin Tarık'tan "iyi komşuluk politikası"na devam vurgusu
Birkaç gün önce, Sultan Haitham bin Tarık, rahmetli Sultan Kabus bin Said'in vefatının ardından, Umman'ın dokuzuncu Sultanı olarak yemin etti.

Altı Arap ülkesinden ulusal yas ilanı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Umman Sultanı Kabus hayatını kaybetti: Yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said oldu
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Umman Sultanı Kabus hayatını kaybetti: Yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said oldu
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Arap basını bunu konuşuyor

'Yeni sultanın babası İstanbul'da doğdu ve annesi Türk'​.
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