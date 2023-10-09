Arap Birliği İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere toplanıyor

Hamas'ın İsrail işgaline karşı Gazze şeridinde başlattığı büyük operasyon ile ilgili İran'dan dikkat çeken açıklama geldi. İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada "Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor." ifadelerine yer verildi.