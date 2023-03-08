Arap Birliği toplantısı depremzedelere saygı duruşunun ardından başladı: Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ''ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi. Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsünün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar. Ama şu bir gerçek. Bu görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı.