AB heyetinden Yunanistan'a çağrı: 'Şeffaflığa yönelik inisiyatiflerin arttırın

"Yunanistan katı bir kurumsal ve yasal çerçeveye, aktif bir sivil toplum ve bağımsız medyaya sahip olmasına rağmen heyet, hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda ciddi tehditler olduğunu not ediyor. Demokrasi için gerekli kontrol ve denge mekanizması ağır baskı altında."