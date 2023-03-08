Wagner'in kurucusunun annesine yaptırımların kaldırılmasına karar verildi

Violetta Prigojina'nın AB'nin kısıtlayıcı tedbirlerine karşı açtığı davada karar veren AB mahkemesi, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ailesine mensup olmanın tek başına yaptırım listesine dahil edilme gerekçesi olamayacağını belirtti. Mahkeme, anne Prigojina'nın yaptırım listesinden çıkarılması gerektiğine karar verdi.

AB'nin en yüksek ikinci mahkemesinin kararında, "Yevgeniy Progojin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını bozacak eylemlerden sorumlu olsa bile Violetta Prigojina ile oğlu arasındaki bağ sadece aile ilişkisi temelindedir ve listeye dahil edilmesi için yeterli gerekçe oluşturmaz." ifadesi yer aldı.

AB Konseyinin Prigojin ve annesi hakkında yaptırım kararı aldığı sırada gerekçe olarak gösterilen bir şirketin sahipliğinde Prigojina'nın hisse sahibi olmasının ise artık geçerli olmadığı çünkü Violetta Prigojina'nın 2017'den beri şirketin sahipleri arasında yer almadığı belirtildi.

Kararın yaptırım listesinde yer alan diğer kişilerin aileleri açısından da emsal olabileceği için önem taşıdığı belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in annesi Violetta Prigojina, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bir gün önce 23 Şubat 2022'de yaklaşık 400 kişiyle birlikte AB yaptırım listesine alınmıştı.

Violetta Prigojina hakkında bugün çıkan kararın Şubat 2022'deki liste hakkında olduğu, AB yaptırımları 6 ayda bir yenilendiği için anne Prigojina'nın halen yaptırım listesinde kalacağı, yaptırımlardan kurtulmak için bir kez daha dava açması gerektiği ifade edildi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde şu anda yaklaşık 1400 kişi bulunuyor. Bu yaptırımlar seyahat yasağı, AB içindeki varlıkların dondurulması ve listedeki kişilere fon sağlama yasağından oluşuyor.



