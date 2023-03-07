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Dünya

Rusya bu sözlerle çalkalanıyor: Bakhmut itirafı ortalığı karıştırdı

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

11:56 . 7/03/2023 Salı
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...


Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.


Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.


Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için saldırılara devam eden Rusya cepheden gelen bir açıklamayı konuşuyor.


'Belki daha da parçalanacak'


Zira Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in açıklamaları ülkenin gündemine adeta bomba gibi düştü.


İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Wagner lideri Bakhmut'raki birliklere daha fazla cephane verilmezse tüm cephe hattının çökeceği uyarısında bulundu.


Wagner'in Ukrayna ordusunu uzak tutan güç olduğunu belirten Prigozhin Wagner'in çekilmesi durumunda olacaklar için şu değerlendirmede bulundu;


'Cephenin çökeceği açık, cephe Rusya sınırları için çökecek, belki daha da parçalanacak.'


'İhanet' açıklaması


Prigozhin bu sözleri bir Telegram kanalında yayınlanan 4 dakikalık videoda dile getirdi.


Prigozhin, düzenli olarak Rusya'nın savunma şeflerini ve üst düzey generallerini eleştiriyor.


Wagner lideri geçen ay, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'yu milislerine cephane tedarik etmedikleri için 'ihanet'le suçlamıştı.



#Rusya
#Ukrayna
#Bakhmut
1 saat önce
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