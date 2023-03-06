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Dünya

Ukrayna’da sokak sokak çatışma

Rusya'nın ağır saldırısı altındaki stratejik Bahmut’ta Ukrayna güçleri ile Rusya adına savaşan paralı askerler arasındaki çatışma ‘sokak’ boyutunda sürüyor. Ukrayna yönetimi, Donetsk bölgesi, Bahmut kenti ve çevresi için tahliye emri verdi. Özellikle köylerden sivillerin tahliyesi devam ediyor.

04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bahmut sokaklarında çatışmalar devam ediyor.

Bahmut sokaklarında çatışmalar devam ediyor.

Ağustos ayından bugüne Rusya’nın ağır saldırısı altındaki stratejik Bahmut şehrinda Ukrayna güçleri ile Rus Wagner güçleri arasındaki mücadele şehrin sokaklarında sürüyor. Bahmut Belediye Başkan Yardımcısı Oleksandr Marchenko, Rusya’nın henüz kenti ele geçiremediğini ifade ederek, “Tek amaçları insanları öldürmek ve Ukrayna halkına soykırım yapmaktır” dedi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin Bahmut’u abluka altına alma girişimlerinin sürdüğünü duyurdu. Öte yandan Ukrayna yönetimi, çatışmaların şiddetlendiği Donetsk bölgesi, Bahmut kenti ve çevresinde tahliye emri verdi. Bölge köylerinden sivillerin tahliyeleri devam ediyor.



#Rusya-Ukrayna savaşı
#Bahmut Kenti
#Sivil Tahliyesi
10 dakika önce
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Ukrayna’da sokak sokak çatışma
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