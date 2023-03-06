Ukrayna’da sokak sokak çatışma

Ağustos ayından bugüne Rusya’nın ağır saldırısı altındaki stratejik Bahmut şehrinda Ukrayna güçleri ile Rus Wagner güçleri arasındaki mücadele şehrin sokaklarında sürüyor. Bahmut Belediye Başkan Yardımcısı Oleksandr Marchenko, Rusya’nın henüz kenti ele geçiremediğini ifade ederek, “Tek amaçları insanları öldürmek ve Ukrayna halkına soykırım yapmaktır” dedi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin Bahmut’u abluka altına alma girişimlerinin sürdüğünü duyurdu. Öte yandan Ukrayna yönetimi, çatışmaların şiddetlendiği Donetsk bölgesi, Bahmut kenti ve çevresinde tahliye emri verdi. Bölge köylerinden sivillerin tahliyeleri devam ediyor.