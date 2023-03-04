Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Hindistan'da şoke eden tepki: Alay konusu oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleşen G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi’ne katılmasının ardından Raisina Dialogue Konferansı’na katıldı. Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Lavrov, Rusya’nın işgalinin haklı bir eylem olduğunu savundu. Bir katılımcının Lavrov’a ’Savaş Rusya’nın enerji stratejisini nasıl etkiledi ve Asya’ya yönelik bir ayrıcalık mı olacak?" sorusunu yöneltmesinin ardından Lavrov, verdiği cevapla alay konusu oldu. ’Ukrayna’nın işgalini ’Batı’ başlattı. Ukrayna’nın bize açtığı savaşı durdurmaya çalışıyoruz" diyen Lavrov, salonda gülüşmelere neden olurken, salondaki birinin ise ’Hadi oradan’ dediği duyuldu. Birçok konuda soruya kendi bakış açılarıyla cevap veren Lavrov, moderatörün Rusya ile NATO arasındaki gerilimin nedenlerinin neye dayandığıyla ilgili sorusuna ise "Buradaki (salondaki) kişilerin olup bitenlere dair bilgisi olan veya takip eden insanlar olduğunu varsayıyorum. Bu durumda bizim son 20 yılda endişelerimizin gerekçelerinin de anlaşılması gerekiyor. 1999’da, İstanbul’da yapılan AGİT zirvesinde, temel ilkesi güvenliğin bölünmezliği olan ve ülkelerin müttefiklerini seçme hakkı olmasına rağmen, hiçbir devletin kendi güvenliğini güçlendiremeyeceği şeklindeki en üst düzeyde bir siyasi deklarasyon imzalanmıştır. Cumhurbaşkanları ve başbakanlar tarafından imzalanan bu deklarasyonda bir başka önemli madde ise AGİT alanında baskın bir askeri rol üstlenilmemesidir. Bu maddeleri tekrar okursanız NATO’nun tüm bu taahhütleri ihlal ettiğini göreceksiniz. Tüm bu ilkeler 2010 yılında Astana’daki, AGİT zirvesinde teyit edilmişti" dedi.