Dünya Ukrayna’nın yanında: Savaşın birinci yıl dönümünde çok sayıda ülkede anma etkinlikleri düzenlendi

24 Şubat 2022’de sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ilk patlamaların duyulmasıyla, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa topraklarında görülen en büyük savaş başladı. Dünyanın dört yanından Kiev yönetimine destek mesajları yağarken, Ukraynalılar ülkenin büyük meydanlarında savaşta kaybettikleri askerlerini andı. Başkent Kiev’de imha edilen Rus zırhlıları sergilendi. Lviv kentinde savaşta hayatını kaybetmiş olan Ukrayna askerlerinin bulunduğu Lychakiv Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Törende vatandaşlar ve hayatını kaybeden askerlerin yakınları mezarların üzerine mumlar ve çiçekler bıraktı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Kiev’e giderek savaşta ölenleri anmak için çelenk bıraktı. İngiltere’de Ukrayna’yı desteklemek için binlerce kişi Trafalgar Meydanı’nda toplandı. Türkiye, Almanya, Fransa ve Holllanda da anma etkinlikleri düzenlendi.

BEYAZ BAYRAK ÇEKMEDİK

Video mesaj yoluyla halka hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta beyaz bayrak çekmediklerini belirterek “Bugün tam bir yıldır ayaktayız ve hala her yarın için savaşmamız gerektiğini biliyoruz.” dedi. Beyaz bayrak çekmediklerine, Ukrayna bayrağını korumaya başladıklarına dikkati çeken Zelenski, “Korkmadık, kırılmadık, pes etmedik. İnancımız, ruhumuz güçlendi. Büyük çaplı savaşın ilk gününden sağ çıktık. Yarın ne olacağını bilmiyorduk ancak her sabah savaşmak gerektiğini anlıyorduk.” ifadelerini kullandı. Zelenski, Rusya’nın savaşın ilk günlerinde kendilerine “72 saat sonra olmayacakları tehdidinde bulunduklarını” belirterek “Fakat savaşın dördüncü günü dayandık, sonra beşinci gün. Bugün tam bir yıldır ayaktayız ve hala her yarın için savaşmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Zelenski daha sonra Kiev’deki Aziz Sofya Meydanı’nda askerlere hitap etti ve ölen askerlerin ailelerine madalya takdim etti.

DÜNYA GENELİNDE ETKİNLİKLER

Londra’da toplanan binlerce kişi, tarihi Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte, Eurovision Şarkı Yarışması’nın birincisi Susana Cemaleddinova da (Camala) sahne aldı. Camala, Kırım Tatarlarının sürgününü konu alan ve Eurovision’da söylediği 1944 adlı şarkısını seslendirerek Ukrayna’ya verdiği desteği vurguladı. İngiltere Kral 3. Charles, “Dünyanın dört bir yanından birlik içinde olduğumuza dair gelen dayanışmanın yalnızca pratik yardım getirmesini değil, aynı zamanda güç getirmesini umuyorum” dedi. Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü sembol yapısı Eyfel Kulesi de, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümü dolayısıyla, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

TÜRKİYE’DE DE ANILDI

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Ukrayna’daki savaşı protesto etmek amacıyla tahrip olan bir Rus tankı, Rusya Büyükelçiliği önünde sergilendi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz video üzerinden paylaştığı bir mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da hedeflerine ulaşamayacağını söyledi. Hollanda’daki Rusya Büyükelçiliği’nin önünde ise, savaşın yıl dönümü dolayısıyla, dev bir Ukrayna bayrağı açılarak Ukrayna marşı çalındı. Türkiye’de de, Ankara’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nde, Rus işgalinde hayatını kaybeden Ukraynalılar ve Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Rusya Bakhmut’ta ilerliyor

Dünya Ukrayna ile dayanışmasını yenilerken, Rus kuvvetleri sahada ufak kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Rusya’ya bağlı paralı asker grubu Wagner, kritik Bakhmut kasabasını kuşatma girişimi çerçevesinde çevre köylerden birini daha ele geçirdiğini iddia etti.

İngiltere’den uçak hamlesi

Rusya’nın ilerlemesi ufak da olsa sürerken, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ülkesinin, Doğu Avrupalı müttefiklere, ellerindeki Sovyet yapımı uçakları Ukrayna’ya gönderebilmeleri için savaş uçağı tedarik edebileceğini açıkladı. Wallace, bu yolla, Avrupa’da MiG 29s ve Su-24s gibi Sovyet yapımı uçaklara sahip ülkelerin güvenliğinin sağlanacağını ve onların da ellerindekileri uçakları Ukrayna’ya verebileceklerini ifade etti. Öte yandan Ukrayna’ya destek için Kiev’e giden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ilk parti Leopard tanklarının Ukrayna ordusuna teslim edildiğini söyledi.

Ursula von der Leyen ve Jens Stoltenberg

Çin’den barış çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna krizinin siyasi çözümü” için önerilerini içeren “tutum belgesi” yayınladı. Pekin’in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen 12 maddelik belgede, ülkelerin egemenliklerine saygın gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, askeri bloklaşmadan kaçınılması ve gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı. Estonya’nın başkenti Talinn’e yaptığı ziyaret esnasında Pekin yönetiminin barış planı hakkındaki görüşü sorulan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Çin’in işgali kınamadığını, dolayısıyla güvenilirliğinin bulunmadığını söyledi. Aynı ziyarette Stoltenberg’e eşlik eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Çin’in ortaya koyduğu maddeleri Pekin yönetiminin savaşın öncesinde Rusya ile ilan ettiği “sınırsız ortaklık” dahil olmak üzere aldığı pozisyonu göz önünde bulundurarak değerlendireceklerini söyledi.



