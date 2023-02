Dünya Ukrayna’nın yanında: Savaşın birinci yıl dönümünde çok sayıda ülkede anma etkinlikleri düzenlendi

Video mesaj yoluyla halka hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta beyaz bayrak çekmediklerini belirterek “Bugün tam bir yıldır ayaktayız ve hala her yarın için savaşmamız gerektiğini biliyoruz.” dedi. Beyaz bayrak çekmediklerine, Ukrayna bayrağını korumaya başladıklarına dikkati çeken Zelenski, “Korkmadık, kırılmadık, pes etmedik. İnancımız, ruhumuz güçlendi. Büyük çaplı savaşın ilk gününden sağ çıktık. Yarın ne olacağını bilmiyorduk ancak her sabah savaşmak gerektiğini anlıyorduk.” ifadelerini kullandı. Zelenski, Rusya’nın savaşın ilk günlerinde kendilerine “72 saat sonra olmayacakları tehdidinde bulunduklarını” belirterek “Fakat savaşın dördüncü günü dayandık, sonra beşinci gün. Bugün tam bir yıldır ayaktayız ve hala her yarın için savaşmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Zelenski daha sonra Kiev’deki Aziz Sofya Meydanı’nda askerlere hitap etti ve ölen askerlerin ailelerine madalya takdim etti.