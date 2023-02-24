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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem dayanışması nedeniyle Putin'e teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

19:19 . 24/02/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.


'Mutabakatın canlanmasını samimiyetle istiyoruz'


Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.




#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istiyoruz
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