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Dünya Arap Birliğinin vefatı gerçekleşti Dönem başkanı bulamıyor, altı ülke reddetti
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Arap Birliği'nin vefatı gerçekleşti: Dönem başkanı bulamıyor, altı ülke reddetti

İsrail, BAE ve Bahreyn arasındaki ihanet anlaşması Arap dünyasında derin ihtilaflara yol açıyor. Arap Birliği dönem başkanlığını şu ana kadar altı ülke reddetti. Arap aktivistler bu durumu "Arap Birliği'nin vefatı" olarak değerlendiriyor. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise "yıllar önce vefat eden birliğin" kendine yakışır bir sona doğru gittiğini ifade ediyor.

Haber Merkezi AA
Arap Birliği dönem başkanı bulamıyor.
Arap Birliği dönem başkanı bulamıyor.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşmenin etkileri Arap dünyasında görülmeye devam ediyor. Üç ülkenin "ihaneti" olarak adlandırılan anlaşma Arap dünyasında derin ihtilafa yol açıyor.

Son olarak Arap Birliği dönem başkanlığının 6 Arap ülkesi tarafından reddedilmesi Arap dünyasında kamuoyunu oldukça etkiledi.

Arap aktivistler bu durumu "Arap Birliği'nin vefatı" olarak değerlendiriyor.

Arap aktivist ve sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında, İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşme anlaşması sonrasında 22 ülkededen oluşan Arap Birliği'nin dönem başkanlığının Filistin, Katar, Komor Adaları, Kuveyt, Lübnan ve Libya tarafından reddedilmesinin "Arap Birliği'nin vefatı" olduğunu belirtti.

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KLİNİK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Mısırlı gazeteci Mutez Matar, "Arap Birliği'nin klinik ölümü gerçekleşti. Defnetmek için acele edin ya da İsrail ona başkanlık etsin. Galip olan Allah'tır...!" ifadelerini kullanıyor.

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ARAP BİRLİĞİ'Nİ KİM DEFNEDECEK?

Abdullah el-Farisi adlı sosyal medya kullanıcısı İSE Libya'nın da dönem başkanlığından çekildiğini kaydederek, "Bazı ülkeler Arap Birliği'ni defnetmekten kaçındı... Şimdi birliği kim defnedecek?" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Radi el-Arabi adlı hesap sahibi de paylaşımında, söz konusu ülkelerin dönem başkanlığını reddetmesinin Arap Birliği'ne yakışan bir son olduğunu ifade etti.

Fehran Havas es-Sadid adlı kullanıcı da, "Yıllar önce vefat eden Arap Birliği'ne Allah rahmet eylesin... Bu ceset yalnız Batı ve İsrail'in emirleriyle ve onların çıkarları gerektiğinde hareket eder duruma geldi." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Filistin'in 22 Eylül'de Arap Birliği dönem başkanlığı hakkından vazgeçmesinden bir süre sonra Kuveyt, Katar, Komor Adaları, Lübnan ve son olarak Libya da oturum başkanlığını kabul etmedi.

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ALTI ÜLKEDEN RET

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, aldıkları kararı, "birliğin genel sekreterliğinin İsrail ile anlaşma imzalamış olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'i destekleyici bir tutum sergilemesine" bağladı.

Birliğin dışişleri bakanları, 9 Eylül'de, Filistin tarafından sunulan ve BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan bir karar tasarısını reddetmişti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

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İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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