Arap coğrafyasında su sıkıntısı: 74 milyonun el yıkayacak lavabosu ve sabunu yok

SUDAN, YEMEN VE MISIR

Birleşmiş Milletler (BM); lavabo, sabun ve su kıtlığı gibi sebepler nedeniyle 74 milyonluk bir nüfusun salgına karşı daha savunmasız kaldığını açıkladı. Bu nüfusun önemli bir bölümünü 31 milyon kişiyle Sudan, savaştan büyük zarar görmüş 14 milyon kişiyle Yemen ve 9,9 milyonla Mısır oluşturdu.

TASARRUF ÖNEMLİ

BM’nin Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Dünya çapında, sabun ve suyla el yıkamanın koronavirüs bulaşmasına karşı en iyi önlem olduğu kabul edilmişken, 74 milyon insanın temel el yıkama vasıtalarına erişimi olmadığı bir bölgede bu basit eylemin ne kadar zor bir şey olduğu ortaya çıkıyor” denildi.

MÜLTECİLERİN İŞİ DAHA ZOR

Komisyon, mültecilerin ve işgal ya da çatışma bölgelerinde yaşayan nüfusun yükünün daha ağırlaştığını vurguladı. Savaş ve çatışma nedeniyle yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüş yaklaşık 26 milyon kişinin su ve hijyenik malzemeye erişemediğini belirten komisyon, bu grubun çok daha büyük tehdit altında olduğunu ifade etti.

İçme suyuna erişim sorunu

Kuyu ve çeşmelerden su temini hastalık riskini arttırıyor.

BM ayrıca bölgedeki 87 milyon kişinin evlerinde temiz içme suyuna erişimi olmadığını belirtti. Kuyu ve çeşmeler gibi kamuya açık kaynaklardan su elde etmenin hastalık riskini arttırdığı kaydedildi.Komisyon Sekreteri Rola Dashti, “Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek adına, her yerde herkesin temiz su ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması acildir, bunu karşılayamayanlar için ücretsiz olarak sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.