Areda Survey anketi: Türkiye’nin Kıbrıs politikası başarılı

Areda Survey tarafından yürütülen ‘’Kıbrıs algısı araştırmasına” göre Türk halkının büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin Kıbrıs politikasını başarılı buluyor. Areda Survey tarafından 17-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 426 kişi katıldı. “Türkiye’nin Kıbrıs politikasını basarılı buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 58,7 ‘Evet’ cevabını verirken yüzde 41,3 ise ‘Hayır’ cevabını verdi.

AB ÜYELiĞi Mi KKTC Mi?

Ankete göre ayrıca halkın çoğunluğu “Ya AB üyeligi ya KKTC durumunda hangisini tercih edersiniz?” sorusuna ‘KKTC’ cevabını veriyor. Katılımcıların yüzde 79,2’si bu soruya ‘KKTC’ cevabını verirken yüzde 20,8’i ise ‘AB Üyeliği’ cevabını verdi.

TATAR BAŞARILI BULUNUYOR

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Ankete katılanlara ayrıca “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye ile ilişkilerini başarılı buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 77,5’i bu soruya ‘evet’ cevabını verirken yüzde 22,5 ise ‘hayır’ cevabını verdi.

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