Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye tüm Avrupa için güvenlik noktası
AVRUPA

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye tüm Avrupa için güvenlik noktası

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin tüm Avrupa için çok önemli güvenlik noktası olduğunu söyledi. Batı Balkanlar üzerinde etkisi olabilecek aktörler veya üçüncü ülkelerin hepsinin etkisinin aynı olmadığını belirten Rama, Türkiye’nin ise üçüncü bir aktör değil, Arnavutluk’un stratejik ortağı olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye tüm Avrupa için güvenlik noktası
Edi Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin tüm Avrupa için çok önemli bir güvenlik noktası olduğunu söyledi. Rama, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın düzenlendi.

Bir gazetecinin Rusya, Çin, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi devletlerin Batı Balkanlar üzerindeki etkisinin son bir iki yılda artıp artmadığına ilişkin sorusuna cevap veren Rama, Batı Balkanlar üzerinde etkisi olabilecek aktörler veya üçüncü ülkelerin hepsinin etkisinin aynı olmadığını belirtti. Rusya’nın bölgedeki etkisinin özellikle bugünün koşullarında bir sorun olduğunu ifade eden Arnavutluk Başbakanı, Türkiye’nin ise üçüncü bir aktör değil, Arnavutluk’un stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, “Benim gözümde Türkiye tüm Avrupa için çok önemli bir güvenlik noktasıdır” dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye çağrı: Balkanların dağılmaması için devreye girin
GÜNDEM
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye çağrı: Balkanların dağılmaması için devreye girin

Yunanistan Arnavutluk-Türkiye ilişkisinden rahatsız: Rama Erdoğan’ı öve öve bitiremedi
DÜNYA
Yunanistan Arnavutluk-Türkiye ilişkisinden rahatsız: Rama Erdoğan’ı öve öve bitiremedi
Nefeslerin kesildiği maç

Nefeslerin kesildiği maç

​Real Madri-Chelsea maçında turu Karim Benzema getirdi.
Şampiyonlar Liginin favorisini eledi

Şampiyonlar Ligi'nin favorisini eledi

Villarreal, kimsenin ihtimal vermediğini gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Biden Putinin Ukraynada soykırım yaptığını belirtti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Çok sayıda yaralı var.

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
TVNET Türkistan'da

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.