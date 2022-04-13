Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Türkiye tüm Avrupa için güvenlik noktası

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin tüm Avrupa için çok önemli bir güvenlik noktası olduğunu söyledi. Rama, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın düzenlendi.

Bir gazetecinin Rusya, Çin, Türkiye veya Arap ülkeleri gibi devletlerin Batı Balkanlar üzerindeki etkisinin son bir iki yılda artıp artmadığına ilişkin sorusuna cevap veren Rama, Batı Balkanlar üzerinde etkisi olabilecek aktörler veya üçüncü ülkelerin hepsinin etkisinin aynı olmadığını belirtti. Rusya’nın bölgedeki etkisinin özellikle bugünün koşullarında bir sorun olduğunu ifade eden Arnavutluk Başbakanı, Türkiye’nin ise üçüncü bir aktör değil, Arnavutluk’un stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak, “Benim gözümde Türkiye tüm Avrupa için çok önemli bir güvenlik noktasıdır” dedi.

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GÜNDEM Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Türkiye'ye çağrı: Balkanların dağılmaması için devreye girin