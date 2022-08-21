Dünya Arnavutlukta askeri üssün fotoğrafını çeken 3 kişi gözaltına alındı
AVRUPA

Arnavutluk’ta askeri üssün fotoğrafını çeken 3 kişi gözaltına alındı

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Gramsh bölgesindeki askeri üssün ve silah fabrikasının fotoğrafını çeken 2 Rus ve 1 Ukraynalının gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Arnavutluk’ta askeri üssün fotoğrafını çeken 3 kişi gözaltına alındı
Arnavutluk’ta askeri üssün fotoğrafını çeken 3 kişi gözaltına alındı

Arnavutluk Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gramsh Askeri Fabrikası'nda bulunan muhafız, tesis çevresinde şüpheli hareketler fark etti. Muhafızların komutanına, bir kişinin bölgeye girdiğini ve fotoğraf çekmeye çalıştığını bildirdi. Güvenlik görevlilerinin çağrısına rağmen şahıs kaçmaya çalıştı, ancak yakalanarak gözaltına alındı” denildi. Şüphelinin 24 yaşında Rus vatandaşı olduğu ifade edildi.

TESİS ÇEVRESİNDE İKİ KİŞİ DAHA FARK EDİLDİ

İlk şüphelinin gözaltına alınmasının ardından tesisin etrafında bir erkek ve bir kadın şüpheli daha fark edildi. Harekete geçen güvenlik güçleri, 33 yaşında Rus vatandaşı ve 25 yaşındaki Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı. Bakanlık, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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