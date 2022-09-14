Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Kral 3. Charles imza töreninde kalemin mürekkebinin eline akmasına sinirlendi

İngiltere Kralı 3. Charles, bir kez daha sinirli tavırlarıyla gündemde. Charles, Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde yanlış imza atması ve kullandığı kalemin mürekkebinin eline bulaşmasına sinirlenip odayı terk etti.