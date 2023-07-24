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Dünya

Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor: Fransa kırmızı alarm verdi

Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Fransa'nın güneyinde bulunan Bouches-du-Rhone bölgesindeki kavurucu sıcaklıkların "çok yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "kırmızı alarm" verildi.

17:31 . 24/07/2023 Pazartesi
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Fransız Meteoroloji İdaresi, Bouches-du-Rhone bölgesinde yarın için "çok yüksek yangın riski" oluşacağı konusunda uyarıda bulundu. Uyarı nedeniyle, hava koşullarının orman ve bitki örtüsü yangınlarına yol açma ve yayma riskini çok yüksek hale getireceği gerekçesiyle bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.

'Çok dikkatli olun' çağrısı

Diğer yandan Fransa'nın denizaşırı toprağı Korsika Adası'nda, sıcaklığın gün içinde 40 dereceyi bulma ihtimali üzerine kırmızı alarmın bir alt derecesi olan "turuncu alarm" verildi. Bölgede hava sıcaklığı halihazırda 34 dereceye ulaşmış durumda. Meteoroloji İdaresi ayrıca, hassas bünyeli kişilerin kavurucu sıcaklar karşısında çok dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Bazı bölgelerde 40 derecenin üstünde

Öte yandan, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye günlerdir amansız sıcaklarla mücadele ediyor. ancak Avrupa Uzay Ajansı (ESA), sıcak hava dalgasının daha yeni başladığı uyarısında bulundu. Özellikle, bu durumdan en çok etkilenen İtalya'da, birçok şehirde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktı.











#Fransa
#İtalya
#Avrupa
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