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Dünya

Aşırı sıcaklar nedeniyle okullar tatil edildi: 'Evden çıkmayın' uyarıları peş peşe yapılıyor

Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacağını belirtti. Pakistan'ı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısı yapılırken, aşırı sıcakların ay boyunca devam edeceği bildirildi.

13:25 - 21/05/2024 Salı
AA
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı
Pakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı
Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacağını belirterek 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptı.

Ülke genelindeki birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını ifade eden Babar, a
şırı sıcakların bu ay da süreceğini kaydetti.
Babar,
haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirterek, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Bu arada, Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edildi.


#Meteoroloji
#Aşırı sıcaklar
#Pakistan
#okul
#tatil
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