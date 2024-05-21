Aşırı sıcaklar nedeniyle okullar tatil edildi: 'Evden çıkmayın' uyarıları peş peşe yapılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Bahar yağmurları bu hafta da devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık bir kademe daha artıyor. 5 kent için ise sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?