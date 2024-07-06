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Dünya

Ateşkes umudu: MOSSAD Başkanı David Barnea müzakere için Katar'da

Gazze’de 9 ay sonra ateşkes ve esir takası için önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN, MOSSAD Başkanı David Barnea’nın müzakere için Doha’ya gittiğini duyurdu. Hamas önceki gün ateşkesle ilgili cevabını arabuluculara teslim ettiğini ifade etmiş ama detay vermemişti. Haber sitesi Axios, Hamas’ın cevabında önemli ilerlemeler olduğunu yazdı. Biden’ın da Netanyahu’ya telefonda, “Artık ateşkes ve takas meselesinin kapanma zamanı geldi” dediği belirtiliyor.

04:00 - 6/07/2024 Saturday
Güncelleme: 05:46 - 6/07/2024 Saturday
Yeni Şafak
İsrail'in Gazze'de 9 aydır sürdürdüğü vahşetin en büyük mağdurları çocuklar oldu. Nasır hastanesinde 2 yaşındaki Kemal Akkad vücudundaki yanıklar yüzünden ölümle yüz yüze.
İsrail'in Gazze'de 9 aydır sürdürdüğü vahşetin en büyük mağdurları çocuklar oldu. Nasır hastanesinde 2 yaşındaki Kemal Akkad vücudundaki yanıklar yüzünden ölümle yüz yüze.

İsrail Yayın Kurulu (KAN), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerini yürüten İsrail Heyeti'ne tam yetki vermesinin ardından İsrail Dış İstihbarat Servisi (MOSSAD) Başkanı David Barnea'nın Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini bildirdi. Hamas'ın önceki gün ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta önerdiği ateşkes ve esir takası teklifine cevabını arabulucu Katar'a bildirmesinin ardından İsrail tarafı da gelen cevabı değerlendirmişti. İsrail Kabinesi'nin toplantısının ardından MOSSAD Başkanı'nın Doha'ya ulaştığını belirten KAN, Müzakere Heyeti'nin de Barnea'nın görüşmelerde ilerleyiş kaydetmesi halinde bir kaç gün içinde Doha'ya giderek müzakerelere katılacağını aktardı. Hamas Hareketi, önceki gün ateşkes ve esir takasıyla ilgili cevabını arabuluculara teslim ettiğini bildirmiş ancak cevabı yayınlamamıştı. İsrail tarafından yapılan açıklamada ise arabulucuların Hamas tarafından verilen cevaba büyük bir reaksiyon gösterdiğini ancak henüz üzerinde uzlaşılması gereken bazı noktaların olduğunu belirtirken cevabı ve üzerinde uzlaşılması gereken noktaları açıklamamıştı.


BIDEN: GAZZE MESELESİNİ KAPATMA ZAMANI

Ateşkes ve esir takası ile ilgili yaşanan hızlı gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek son durumu değerlendirdi. Axios'a bilgi veren üst düzey ABD'li yetkililer, Hamas'ın yeni sunduğu cevabında öncekine göre önemli değişikliklerler yaptığını ve bunun da ateşkes için iyi bir fırsat oluşturduğunu belirterek Biden'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'ya "Artık Gazze'de ateşkes ve esir takası meselesinin kapanma zamanı geldi" dediğini kaydetti. Netanyahu'nun ise buna karşılık Hamas'ın cevabında hala tatmin etmeyen noktalar olmasına rağmen bunun ateşkes sürecinde ilerleyiş kaydedilmesine engel olmadığını söylediğini aktardı.


Ben-Gvir'den çekilme tehdidi

İsrail tarafının ateşkese olumlu yaklaşması, Gazze'nin tamamın işgal edilmesini ve Filistinlilerin sürülmesini isteyen aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben- Gvir'i öfkelendirdi. Netanyahu'nun müzakere heyetine tam yetki vererek MOSSAD Başkanı'nı önden göndermesine tepki gösteren Ben- Gvir, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın kendi başına karar alması halinde hükümetten çekilme tehdidini yineledi.


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