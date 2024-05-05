Ateşkes zora girdi: Netanyahu çıkmazı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırıların sonlanması ve esir takası için devam edilen müzakerelerin yeni oturumu için bütün taraflar dün, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Hamas hareketi, perşembe günü müzakereci heyetinin İsrail tarafından önerilen uzlaşının incelenmesinin ardından Kahire'ye gideceğini belirtmişti. Dün akşam saatlerine kadar olumlu bir havada geçen görüşmeler, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu yüzünden çıkmaza girdi.





HEYET MISIR'A DÖNMEYECEK

İsrail devlet televizyonu KAN'da İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, müzakerelerin ardından Tel Aviv'e giden İsrail heyetinin Kahire'ye dönmesine karşı çıktığı ve esir takası anlaşması olsa da Gazze'deki saldırıları sonlandıracak hiçbir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi. İsrail heyetinin, Hamas'tan yanıt alana dek dolaylı devam eden esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmeyeceği kaydedildi.





KABİNE İLE PAYLAŞMADI

İsrail medyasında yer alan haberlerde de Netanyahu'nun, İsrail heyetinin Kahire'ye gönderilmemesi kararını Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile paylaşmadığı bildirildi.





AŞIRI SAĞCILAR MEMNUN

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın İsrail heyetini Kahire'ye göndermeme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Umarım geçen hafta benimle yaptığı görüşmede verdiği diğer taahhütleri de yerine getirir." ifadelerini kullandı.





HEMEN SALDIRALIM

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medya paylaşımında, ateşkes müzakerelerine ilişkin, zafer olmaksızın savaşı sonlandıracak bir teslim olma anlaşmasını "felaket" diye nitelendirerek, Refah'a "Hemen saldırı" çağrısı yaptı.





HAMAS: ISRAİL SALDIRILARI SÜRDÜRMEKTE KARARLI

Hamas'tan İsrail'e rest geldi. İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor." dedi.





ATEŞKESSİZ BİR ANLAŞMA KABUL EDİLEMEZ

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkili, Hamas’ın "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini" vurguladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan Hamas yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.



