Ateşkeste alicengiz oyunları: İsrail 'Anlaşmada Lübnan yok' deyip bomba yağdırdı ABD saldırılara arka çıktı

ABD ve İran, dün savaşın 40'ıncı gününde yapılan görüşmeler neticesinde iki haftalık ateşkeste anlaştı.

Ancak ateşkesten saatler sonra İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in saldırılarında 254 kişi hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail'in düzenlediği eş zamanlı saldırılar sonucu 254 kişi hayatını kaybederken 1165 kişi de yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Lübnan'da bir günlük ulusal yas ilan edildi.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan ateşkese aykırı olduğunu belirterek, saldırıların devam etmesi durumunda ateşkesin askıya alınacağını, İsrail'e yönelik saldırı başlatacaklarını duyurdu.

ABD, İsrail'in saldırılarına destek çıktı

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yaptığı konuşmasında İran'ın, Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu sandığını ancak gerçekte böyle bir durumun olmadığını ifade ederek, "Eğer İran, kendilerini hiç ilgilendirmeyen Lübnan meselesi yüzünden darbe yedikleri bir çatışma ortamında bu müzakerelerin çökmesine izin vermek istiyorsa... Bizce bu aptallık olur ama bu onların kendi tercihi." dedi.

Mısır'dan saldırılara karşı 'uluslararası müdahale' çağrısı

ABD'nin İsrail saldırılarına arka çıkmasının üzerinden ise Mısır, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırılarını kınadı ve söz konusu saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun acil müdahalesini talep etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın egemenliğini ve barışını ihlal ederek sivil altyapı ve tesisleri sistematik saldırılarla bombaladığı aktarılarak İsrail'in Lübnan'a yönelik uluslararası hukuk ve normları ihlal eden "acımasız" saldırıları kınandı.

"Bölgeyi kapsamlı bir kaosa sürükleyecek yeni bir girişim"

İsrail'in saldırılarıyla bölgesel ve uluslararası tarafların gerilimi düşürme yönünde sarf ettikleri diplomatik çabaları baltalama niyetini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'a saldırıları "bölgeyi kapsamlı bir kaosa sürükleyecek yeni bir girişim" olarak nitelendirildi.

Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla oluşturduğu tehlikeli gerilimin düşürülmesi için "acil" bölgesel ve uluslararası müdahale talebinde bulunulan açıklamada, Mısır'ın Lübnan ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.







