Dünya Atina medyası çıldırdı Yunanistan Berlin toplantısında saf dışı kaldı
AVRUPA

Atina medyası çıldırdı: Yunanistan Berlin toplantısında saf dışı kaldı

Yunanistan, Libya’nın geleceği açısından önem arzeden ve Berlin’de 19 Ocak tarihinde yapılacak olan toplantının dışında kaldı ve böylece Atina’nın Libya politikası üzerinden Türkiye’yi sıkıştırma hayalleri ve çabaları suya düştü. Her fırsatta Türkiye’ye karşı olan cephelerde yer alan Yunanistan bu defasında da baltayı taşa vurdu. Türkiye’nin de katılacağı Berlin toplantısına katılma talebini iletmesine rağmen Yunanistan şu ana kadar bu toplantıya davet edilmedi.

Haber Merkezi Diğer
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis.

Atina’nın Libya politikası üzerinden Türkiye’yi sıkıştırma hayalleri suya düştü.

  • Atina’da soğuk duş etkisi yaratan bu gelişme neticesinde Yunanistan iç siyasetinde ana muhalefet partisinin Miçotakis hükümetini dış poltikada başarısızlıkla suçlamasına yol açtı.

SİRİZA partisi Başkanı ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Miçotakis’in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini başarısız bulduğunu ileri sürerken, Miçotakis hükümetinin de Akdeniz’de izlediği politikayı eleştirerek başarısız bulduğunu açıkladı.

Çipras ve diğer parti başkanları tarafından, Miçotakis hükümetinin diplomatik alanda şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde Yunanistan’ın yenilgiye uğradığı değerlendirmeleri yapıldı.

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Yunanistan'ın davet edilmemesi büyük bir yenilgi

Yunanistan’da muhalefet, 19 Ocak tarihinde Berlin’de yapılacak olan Libya toplantısına ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye, Mısır, Fransa, Çin, İtalya, Kongo, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin davet edilmesinin yanında Yunanistan’ın davet edilmemesini büyük bir yenilgi olarak yorumladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Halife Hafter.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise toplantıya bizzat katılacak olmasını, Türkiye’nin Yunanistan karşısında bir diplomatik zaferi olarak görüyor.

Öte yandan Yunanistan hükümet sözcüsü Peças bugün diplomasi muhabirlerine yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısında Libya toplantısı ile ilgili sorulan bir soru üzerine, “Libya için Berlin sürecine dahil olmayı istedik” cevabını vermekle yetindi.

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Ancak Birlik Gazetesi’nin Atina’daki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir görüşme yaparak, Yunanistan’ın Berlin toplantısına dahil edilmesi konusunda arabuluculuk yapmasını istediği ileri sürüldü.

Öte yandan Miçotakis’in de Almanya Başbakanı Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Şimdi tüm gözler, son dakika da olsa Yunanistan’ın Berlin toplantısına katılıp katılmayacağına çevrilmiş bulunuyor.

Eğer Yunanistan Berlin toplantısına katılmaz ise Miçotakis hükümetini önümüzdeki zaman diliminde belki de erken seçime zorlayacak gelişmelerin yaşanması gündeme gelebilir.

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