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Dünya

Atina tehdit altında: Tahliye başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşim birimleri tahliye edildi.

16:06 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil uyarıda, çıkan orman yangını nedeniyle Koropi yakınlarındaki Lambraki'de bulunan vatandaşların bölgeyi terk etmesi istendi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle Kiçi yerleşim birimi tahliye edildi ve güvenlik gerekçesiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Bazı ev ve işyerlerine de sıçrayarak maddi zarara neden olan yangına itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor ancak bölgede hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.



#Yunanistan
#Kiçi
#Koropi
#Lambraki
#orman yangını
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