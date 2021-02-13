Dünya Atinada provokatif ittifak Türkiyeyi hedef aldılar
AVRUPA

​Atina’da provokatif ittifak: Türkiye'yi hedef aldılar

Atina’da provokatif ittifak: Türkiye'yi hedef aldılar

Yunan-Rum-İsrail üçlüsü provokatif adımlar atmayı sürdürüyor. Perşembe günü Atina’da, Güney Kıbrıs, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla sözde “Dostluk Forumu” adı altında yeni bir ittifak girişimi başladı. Forum sonunda açıklamalar ve ortak bildirinin içeriği hedefin Türkiye olduğunu gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Perşembe günü Atina’da, Güney Kıbrıs, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla sözde “Dostluk Forumu” adı altında yeni bir ittifak girişimi başladı.
Perşembe günü Atina’da, Güney Kıbrıs, Fransa ve bazı Arap ülkelerinin katılımıyla sözde “Dostluk Forumu” adı altında yeni bir ittifak girişimi başladı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da önceki gün Güney Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Fransa, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün’ün dışişleri bakanları, sözde “Dostluk Forumu” kapsamında bir araya geldi. İsrail’in de söz konusu forumun gizli üyesi olduğu değerlendiriliyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Atina’da düzenlenen toplantıdan sadece 2 gün önce İsrailli mevkidaşıyla görüş alış verişinde bulundu. Bu ikili toplantının Atina öncesi hazırlık olduğu değerlendiriliyor. Her ne kadar ismi “Dostluk Forumu” olsa da, programın amacının, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail üçlüsünün Türkiye’yi bölgeden dışlama amacına yönelik yeni bir girişim olduğu ortaya çıktı.

DENDİAS NİYETİ AÇIK ETTİ

Yunan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias’ın Forum sonunda yaptığı basın toplantısında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerini korumaya dönük uluslararası hukuk çerçevesindeki adımlarını ve Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz sınırlandırma anlaşmasını hedef alması yine Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlarda bulunması söz konusu platformun gerçek niyetini açık etti.

ORTAK BİLDİRGEDE SALDIRI

Atina’da düzenlenen Forum’un sonunda yayınlanan ortak bildirgede, özellikle Yunan-Rum ikilisinin Türkiye’yi hedefe koydukları bölgelere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesine atıf yapılması ve Forum katılımcılarının tamamının bu sözleşmeye imzacı olduğuna işaret edilmesi, son dönemde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, adı geçmese de hedefin Türkiye olduğunu gösterdi. Son dönemde Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı siyasetin başını çeken ve Yunanistan’la yüklü savunma anlaşmalarına imza atan Fransa da forumun katılımcıları arasında yer aldı. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian foruma telekonferans üzerinden katılım sağladı.

FORUM ÖNCESİ ÜÇLÜ TRAFİK

Atina’da toplanan Forum’dan hemen önce, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında yaşanan trafik de gözden kaçmadı. Yunan Başbakanı Miçotakis hafta başında önce Güney Kıbrıs’a bir ziyaret de bulundu. Bu ziyaret sırasında Türkiye’ye yönelik düşmanca sözler sarfeden Yunan Başbakanı buradan İsrail’e geçti. İsrail’de mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Miçotakis’in Doğu Akdeniz’i masaya yatırdıkları belirtildi.

Hami Aksoy

DIŞİŞLERİ’NDEN NET UYARI

Türk Dışişlerinden, sözde “Dostluk Forumu”na sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir ülkeyi hedef almadığı öne sürülen bu forumun sonunda yapılan basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) tarafından Türkiye’ye yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi ‘dostluk’ üzerine değil Türkiye’ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir” değerlendirmesi yapıldı.

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