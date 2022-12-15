Atom Enerjisi Ajansı Asya'ya gidiyor: Kim Joung'un nükleer faaliyetlerini inceleyecekler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini yakından izleyecek.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Park Jin'in ülkede bulunan UAEA Başkanı Rafael Grossi ile başkent Seul'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntıların yer aldığı açıklamaya göre Grossi, UAEA'nın, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini kanıtlama kapasitesi ile silah programının önceliği hakkında uluslararası farkındalığı artıracağını söyledi.

Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldiği 2019'dan bu yana ilk kez Güney Kore'yi ziyaret eden Grossi, UAEA üyesi ülkelerin, Kuzey Kore'nin nükleer programının ciddiyetine ilişkin farkındalıklarını artıracaklarını belirtti.

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Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkındaki endişelerin, UAEA ile Güney Kore'nin birlikte çalıştığı birçok önemli konu arasında olduğunu dile getirdi.

Bakan Park, UAEA'nın Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma girişimlerine işaret ederek ülkesinin de bu konuyla ilgili Ajans ile daha yakından işbirliği yapacağını belirtti.

Devlet Başkanı ile görüşme

Diğer yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol günün erken saatlerinde Grossi'yi kabul etti.

Kabulde Yoon, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için UAEA'nin desteğini istedi.

Grossi de Kuzey Kore'nin nükleer programının önlenmesine destek olacağını ifade etti.

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri

Ajans, Kuzey Kore'deki nükleer faaliyetleri izlemek için uydu görüntülerinden ve açık kaynaklardan yararlandıklarını açıklamıştı.

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Kuzey Kore'nin, nükleer programının "kalbi" olarak adlandırdığı Yongbyon'daki nükleer kompleksinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum ürettiği ve bunların nerede sakladığı tam olarak bilinmiyor.

Ülkedeki müfettişlerinin görevden alındığı 2009 yılından bu yana ise UAEA'nın Yongbyon'daki nükleer komplekse erişimi bulunmuyor.

Kuzey Kore yönetiminin, 2022 başından bu yana, farklı menzillerde 30'u aşkın füze denemesi yaptığı biliniyor.

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