Dünya Atom Enerjisi Ajansı Asyaya gidiyor Kim Joungun nükleer faaliyetlerini inceleyecekler
ASYA

Atom Enerjisi Ajansı Asya'ya gidiyor: Kim Joung'un nükleer faaliyetlerini inceleyecekler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini yakından takip edeceklerini bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Park Jin'in ülkede bulunan UAEA Başkanı Rafael Grossi ile başkent Seul'de bir araya geldiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Atom Enerjisi Ajansı Asyaya gidiyor: Kim Joungun nükleer faaliyetlerini inceleyecekler
Arşiv.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini yakından izleyecek.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Park Jin'in ülkede bulunan UAEA Başkanı Rafael Grossi ile başkent Seul'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntıların yer aldığı açıklamaya göre Grossi, UAEA'nın, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini kanıtlama kapasitesi ile silah programının önceliği hakkında uluslararası farkındalığı artıracağını söyledi.

Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Göreve geldiği 2019'dan bu yana ilk kez Güney Kore'yi ziyaret eden Grossi, UAEA üyesi ülkelerin, Kuzey Kore'nin nükleer programının ciddiyetine ilişkin farkındalıklarını artıracaklarını belirtti.

Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkındaki endişelerin, UAEA ile Güney Kore'nin birlikte çalıştığı birçok önemli konu arasında olduğunu dile getirdi.

Bakan Park, UAEA'nın Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma girişimlerine işaret ederek ülkesinin de bu konuyla ilgili Ajans ile daha yakından işbirliği yapacağını belirtti.

Devlet Başkanı ile görüşme

Diğer yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol günün erken saatlerinde Grossi'yi kabul etti.

Kabulde Yoon, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için UAEA'nin desteğini istedi.

Grossi de Kuzey Kore'nin nükleer programının önlenmesine destek olacağını ifade etti.

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri

Ajans, Kuzey Kore'deki nükleer faaliyetleri izlemek için uydu görüntülerinden ve açık kaynaklardan yararlandıklarını açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin, nükleer programının "kalbi" olarak adlandırdığı Yongbyon'daki nükleer kompleksinde ne kadar zenginleştirilmiş uranyum ve plütonyum ürettiği ve bunların nerede sakladığı tam olarak bilinmiyor.

Ülkedeki müfettişlerinin görevden alındığı 2009 yılından bu yana ise UAEA'nın Yongbyon'daki nükleer komplekse erişimi bulunmuyor.

  • Kuzey Kore yönetiminin, 2022 başından bu yana, farklı menzillerde 30'u aşkın füze denemesi yaptığı biliniyor.

Kuzey Kore’nin ardından Japonya da füze ateşledi
DÜNYA
Kuzey Kore’nin ardından Japonya da füze ateşledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk defa kızıyla görüntülendi
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk defa kızıyla görüntülendi
Sırf rahatsız etmek için yapıyorum

'Sırf rahatsız etmek için yapıyorum'

Kiracısını evden çıkartmak için öyle bir şey yaptı ki...
Portekizde yollar ayrıldı

Portekiz'de yollar ayrıldı

​Cristiano Ronaldo'nun yedek bırakılması büyük tartışma çıkarmıştı.
İstanbullular atkı ve bereleri hazırlayın: Uzmanlar kar yağışı için tarih verdi

​Pençe-Kilit şehidinin yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı.

​İçişleri Bakanı Soylu'dan 'YSK üyelerine hakaret davası' açıklaması.

​Acil servisteki patlamada dehşeti yaşamıştı: Şoke eden iddia.

​İspanyol devi 16 yaşındaki Endrick'i kadrosuna kattı.
Arda Güler için 2.5 milyon euro

Arda Güler için 2.5 milyon euro

​Kulüp başkanı genç yıldız adayı için verilecek parayı açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten altılı masaya tepki: Linç kampanyasını şiddetle kınıyoruz.

Putin: Ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir.

​Ferrari'den ayrılan Mick Schumacher, Mercedes yedek pilotu oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.