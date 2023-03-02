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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı.
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13 dakika önce
Avro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenenden fazla yükseldi
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