Avrupa Afganistan’da rezalete imza atıyor:  Almanya içkileri tahliye etti

ABD’nin kendisi için çalışan Afganistan vatandaşlarını yüzüstü bıraktığı görüntülerin üzerinden 24 saat geçmeden Avrupa ülkelerinin de benzer skandallara imza attığı ortaya çıktı. Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya’nın başını çektiği skandallar silsilesine İsveç ve Hollanda da dahil oldu. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya’nın, Taliban ülkeye hakim olmadan önce Afganistan’daki diplomatik misyonları ve diğer faaliyetlerine yardımcı olan Afganların ülkeden tahliye talebine cevap vermek yerine binlerce litre alkole öncelik verdiği ortaya çıktı. Gazetenin haberine göre Alman askeri üssünün bulunduğu Mezar-ı Şerif bölgesinden 65 bin kutu bira, 340 şişe şarap dahil olmak üzere 22 bin 500 litre alkolü, ekstra taşıma kapasitesi talebinde bulunarak kargo uçağıyla Afganistan’dan Almanya’ya taşıdığı ortaya çıktı. Buna karşın Almanya’nın kullandığı yerel çalışanlar bu tahliyenin dışında tutuldu. Öte yandan Almanya’nın önceki gün de Kabil’e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada tepki yağdı.

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Angela Merkel

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, uçağın 7 kişiyle havalanmasına yönelik tepkilere, “Kaotik bir durum yaşanıyordu, sadece uygun olan 7 kişi vardı, diğer Alman vatandaşları havalimanına ulaşacak güvenliğe sahip değildi” sözleriyle skandal bir savunmaya imza attı. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Afganların önce bölge ülkelerine sığınma arayışında olması açıklamasıyla ülkesinin skandal politikasını ortaya koydu. Merkel, dün tahliye krizi yaşanırken bir film galasına katılması nedeniyle eleştirilmişti.

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İSVEÇ VE HOLLANDA HABER VERMEDEN KAÇTI

Almanya dışında iki Avrupa ülkesi İsveç ve Hollanda’nın da Kabil’deki büyükelçiliklerini sessiz sedasız, adeta kaçar gibi boşalttığı ve yerel çalışanları haberdar etmediği ortaya çıktı. Hollanda gazetesi NRC’nin haberine göre geçen pazar günü, Afgan çalışanlar, Kabil’deki Hollanda Büyükelçiliği’ne mesailerine başlamak için gittiklerinde elçiliğin Flemenk çalışanlarının kendilerine haber vermeden ülkeden ayrıldığını anladılar. Hollanda, elçilikteki 37 Afgan çalışan ve ailelerini yüzüstü bıraktı. Kabil’deki İsveç Büyükelçiliği’nde ise İsveçli çalışanların, mesai devam ederken binadan ayrıldığı ve havalimanında kendilerini bekleyen tahliye uçağına bindiği öğrenildi. İsveç elçiliğindeki Afgan çalışanlar durumu anladıklarında, telefonların yüzlerine kapandığı hatta elçilik tarafından kendilerine verilen resmî e-posta hesaplarının dahi bloke edildiğini fark ettiler.

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Öte yandan Fransa’nın önceki yıllarda Afganistan’da Fransız ordusu için çalışan 80’e yakın Afgan’ı, Taliban’ın kontrolünü ele aldığı Afganistan’da yüzüstü bıraktığı iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de, Kabil Havaalanı’nda oluşan kaos görüntüsünün sorumluluğunu üstlenmeyerek yüzsüz bir savunmaya imza attı.

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