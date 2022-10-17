Avrupa Birliği 36 üyeli olsun: Aday ülkelere sözümüzü tutmalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) kapılarının yeni üyelere açılması için köklü bir reformun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Avrupa Sosyal Demokrat Partileri’nin (PES) Berlin’de düzenlenen kongresinde konuşan Scholz, AB’nin genişletilmesi gerektiğini, böylece küresel meselelerde ağırlığının artacağını dile getirdi. Almanya Şansölyesi, göreve gelmesinden bu yana AB’nin Balkanlar ve diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlemesini dış politikasının ana hedeflerinden biri haline getirmiş durumda. Scholz, geçen ağustos ayında Prag’daki Charles Üniversitesi’nde yaptığı konuşmasında da AB’yi genişlemeye uygun hale getirmek istediklerine işaret ederek, “AB’nin Doğu’ya doğru büyümeye devam etmesi hepimiz için kazançtır” demişti. Scholz’un açıklaması, 6 Ekim’de Prag’da toplanan ve Türkiye’nin gündemi belirlediği, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nden hemen sonra geldi.

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ADAY ÜLKELERE SÖZÜMÜZÜ TUTMALIYIZ

Almanya Başbakanı, konuşmasında AB’nin aday ülkelere verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı ve yeni üyelerin alınması için köklü bir reforma gidilmesinin şart olduğunu söyledi. Ukrayna ve Moldova’yı üyelik yolunda destekleyeceklerini belirten Scholz, “Gürcistan ve Batı Balkan ülkeleri gibi bu iki ülke de özgür Avrupa’ya aittir. Aday ülkelere yıllar önce verilen sözler artık yerine getirilmeli. Tabii aday ülkeler de gereken kriterleri yerine getirmeli” dedi. Şu anda 27 üyeli AB’nin nüfusunun 450 milyon olduğunu hatırlatan Şansölye, üye sayısının 30-36’ya çıkmasıyla 500 milyondan fazla özgür ve eşit haklara sahip insanıyla birlik içindeki AB’nin dünyadaki gücünün artacağına dikkati çekti.

OY ÇOKLUĞU ÖNERİSİ

Az nüfuslu AB ülkelerinin endişelerinin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Scholz, dış politikanın yanı sıra vergi politikası gibi diğer alanlardaki kararlarda da oy birliği ilkesinin kademeli olarak kaldırılmasını savundu. Scholz, “Şu anda olduğu gibi gelecekte de tüm ülkelerin talepleri dikkate alınmalı. Aksi bir tutum Avrupai düşünceye ihanet olur. Şayet hedefimiz jeopolitik bir Avrupa ise mutlak çoğunluk kararı egemenlik için bir kayıp değil, kazançtır” ifadelerini kullandı. AB’nin halihazırda 27 üyesi bulunuyor ve Birlik içerisinde kararların çoğu, oy birliğiyle alınabiliyor.

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‘AVRUPA ORDUSU KURALIM’ ÇAĞRISI

Scholz ayrıca, AB’nin bağımsız güçlü bir askeri güce sahip olması gerektiğini de gündeme getirdi. “Avrupa Birliği daha fazla askeri özerkliğe sahip olmalı” diyen Scholz, silah ve teçhizatın koordineli şekilde tedarik edilmesi, 2025 yılına kadar ‘hızlı saldırı birliği’ oluşturulması ve ‘Avrupa Silahlı Kuvvetleri’ için bir karargâh kurulması çağrısı yaptı. Savunma çabalarında Avrupa ülkeleri arasında daha iyi bir etkileşime ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Almanya Başbakanı, “Gelecekte Avrupa’nın koordineli bir kabiliyet artışına ihtiyacı olacak. Avrupa savunmasını güvenle ve ortaklaşa güçlendirmeliyiz. Birlik içinde savunmamızı ileri taşımalıyız” diye konuştu.

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