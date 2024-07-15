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Dünya

Avrupa Birliği İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), İran'a Rusya ile Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir yıllığına uzattı.

17:30 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:10 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği gerekçesiyle 14 Mayıs'ta başlatılan yaptırımların süresinin 27 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.


Açıklamada, uzatma kararının senede bir kez gözden geçirileceği ifade edildi. Söz konusu yaptırım rejimi çerçevesinde 12 kişi ve 9 kuruluş listelenmişti.


AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, söz konusu yaptırımları bu gelişme üzerine kararlaştırmıştı.


AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ekonomik fayda sağlanmasının ve AB'ye seyahatlerin yasaklanmasını içeriyor.

#AB
#İran
#Yaptırım
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