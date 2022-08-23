Avrupa Birliği Pakistan'daki sel mağdurlarına yardım etmek için 350 bin Euro değerinde yardım sağlayacak

Avrupa Birliği, Pakistan'ın birçok yerinde hasara yol açan şiddetli selden etkilenen ailelere önemli insani yardım sağlamak için 350.000 €2luk bir yardım paketi sağlıyor. Yardım, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Jhal Magsi ve Lasbella'nın en çok etkilenenlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacak.

Pakistan'daki AB insani yardım programlarını denetleyen Taheeni Thammannagoda, ”Yıkıcı seller Pakistan'da birçok kişinin evlerinin, geçim kaynaklarının ve eşyalarının kaybına uğramasına neden oldu." dedi.

“AB finansmanı, bu zor dönemde onları desteklemek için en savunmasız insanlara hayati yardım sağlanmasına yardımcı olacak.”

Bu yardım paketine, selden etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için nakit transferlerinin sağlanması, birinci seviye sağlık hizmetleri, selden sonra yaygın olan su kaynaklı ve bulaşıcı hastalıklara odaklanmanın yanı sıra beslenme desteği de dahil olacak. Program ayrıca kadın, kız ve çocuk gruplara psikolojik destek sağlayacak.