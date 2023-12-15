Avrupa Birliği'nde Ukrayna-Macaristan krizi: 50 milyar dolarlık yardıma veto!

Brüksel'de yılın son zirvesinde bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılması gündemini ele aldı. AB liderleri zirve boyunca Macaristan'ı ikna etme çalıştı.





Macaristan Başbakanı Victor Orban sosyal medya hesabından Brüksel'deki görüşmelerden sonra paylaşım yaptı. "Gece çalışmasının özeti: Ukrayna'ya ek para için veto" dedi.





Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023





Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya yardım konulu görüşmelerin gelecek yılın başında süreceğini açıkladı. Bu karardan saatler önce Avrupa Birliği liderleri ittifakın genişlemesi başlığıyla bir araya geldi. Orban oylamanın yanlış bir karar olduğu yineledi ve Macaristan Başbakanı salonu terk etti.





Sosyal medya hesabından da çekimser kaldığını açıklayan Orban, "Ukrayna katılım müzakerelerine hazır değil" dedi.





Yine de Orban çekimser kaldığı için müzakerelerin başlamasına yönelik karar alınabildi. Ukrayna dışında Moldova ile de üyelik müzakerelerine başlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Gürcistan'a resmen adaylık statüsü verildi. Kısa sürede Bosna Hersek ile de müzakereler başlanabileceği belirtildi.





Veto edeceğini duyurmuştu

AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu. Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyinin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.











