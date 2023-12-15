Avrupa Birliği'nde Ukrayna-Macaristan krizi: 50 milyar dolarlık yardıma veto!

Brüksel'de yılın son zirvesinde bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılması gündemini ele aldı. AB liderleri zirve boyunca Macaristan'ı ikna etme çalıştı.
Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya yardım konulu görüşmelerin gelecek yılın başında süreceğini açıkladı. Bu karardan saatler önce Avrupa Birliği liderleri ittifakın genişlemesi başlığıyla bir araya geldi. Orban oylamanın yanlış bir karar olduğu yineledi ve Macaristan Başbakanı salonu terk etti.
Yine de Orban çekimser kaldığı için müzakerelerin başlamasına yönelik karar alınabildi. Ukrayna dışında Moldova ile de üyelik müzakerelerine başlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Gürcistan'a resmen adaylık statüsü verildi. Kısa sürede Bosna Hersek ile de müzakereler başlanabileceği belirtildi.
Veto edeceğini duyurmuştu
AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu. Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyinin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.