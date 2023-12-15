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Dünya

Avrupa Birliği'nde Ukrayna-Macaristan krizi: 50 milyar dolarlık yardıma veto!

Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık Avrupa Birliği yardımına onay vermediğini bir kez daha belirterek veto etti. Öte yandan Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın bulunmadığı toplantıda Ukrayna'nın AB'ye adaylık müzakerelerinin başlamasına yönelik karar alınmıştı.

09:40 - 15/12/2023 Cuma
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AB liderleri, Brüksel'deki zirve boyunca Macaristan'ı Ukrayna'ya destek konusunda ikna etmeye çabaladı.
AB liderleri, Brüksel'deki zirve boyunca Macaristan'ı Ukrayna'ya destek konusunda ikna etmeye çabaladı.

Brüksel'de yılın son zirvesinde bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılması gündemini ele aldı. AB liderleri zirve boyunca Macaristan'ı ikna etme çalıştı.


Macaristan Başbakanı Victor Orban sosyal medya hesabından Brüksel'deki görüşmelerden sonra paylaşım yaptı.
"Gece çalışmasının özeti: Ukrayna'ya ek para için veto"
dedi.


Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya yardım konulu görüşmelerin gelecek yılın başında süreceğini açıkladı. Bu karardan saatler önce Avrupa Birliği liderleri ittifakın genişlemesi başlığıyla bir araya geldi. Orban oylamanın yanlış bir karar olduğu yineledi ve Macaristan Başbakanı salonu terk etti.


Sosyal medya hesabından da çekimser kaldığını açıklayan Orban,
"Ukrayna katılım müzakerelerine hazır değil"
dedi.

Yine de Orban çekimser kaldığı için müzakerelerin başlamasına yönelik karar alınabildi. Ukrayna dışında Moldova ile de üyelik müzakerelerine başlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Gürcistan'a resmen adaylık statüsü verildi. Kısa sürede Bosna Hersek ile de müzakereler başlanabileceği belirtildi.


Veto edeceğini duyurmuştu

AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu. Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyinin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.




#Macaristan
#AB
#Ukrayna
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