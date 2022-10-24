Dünya Avrupa Birliğinde yaşayanların yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
AVRUPA

Avrupa Birliği'nde yaşayanların yarısı hava kirliliğinden şikayetçi

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan vatandaşların neredeyse yarısının son 10 yılda hava kalitesinin kötüleştiğini düşündüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliğinde yaşayanların yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
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Avrupa Birliği (AB), Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 27 üye ülkede düzenli olarak gerçekleştirilen Eurobarometer anketinin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, vatandaşların yüzde 47'si son 10 yılda hava kalitesinin düştüğünü, yüzde 89'u solunum yolları ve kalp damar hastalıklarının kötü hava koşullarına bağlı olduğunu düşünüyor.

Komisyonun açıklamasında çevre, okyanuslar ve balıkçılıktan sorumlu üye Virginijus Sinkevicius'un "İnsanlar, bize nefes almak için temiz hava istediklerini söylüyor. Şehirlerde yaşayanlar, astım hastaları ve sanayi tesislerinin yakınında yaşayanlar endişeli ve bizden harekete geçmemizi istiyorlar. Komisyon, AB hava kalitesi standartlarını güçlendirmeye yönelik iddialı bir teklifle öncülük edecek." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada ayrıca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) geçen sene revize ederek sıkılaştırdığı kılavuz çerçevesinde Komisyonun da yeni bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Almanya'da hükümet, vatandaşlar tarafından DSÖ'nün kuralları uyarınca mevzuatlarını yenilemedikleri ve gerekli önlemleri almadıkları için dava edilmişti, Belçika'da da üç bölgesel hükümetin aynı gerekçelerle dava edileceği duyurulmuştu.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), geçen sene AB'de analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti. Avrupa Adalet Divanı, daha önce Bulgaristan, Polonya, Romanya, İtalya ve Macaristan'ın hava kirliliğinde yasal limitleri aştığına hükmetmişti.

Talep yağıyor: Avrupa çareyi Türkiye'de buldu
FOTOĞRAF 8
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Kentteki organize sanayi bölgesinde bulunan 18 bin metrekarelik fabrikada odun ve kömür sobası üretimi yapan fabrika, sonbahar sezonuyla birlikte hareketli günler geçiriyor.
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PATENTLİ ÜRÜN YÜKSEK VERİM

1950'den bu yana üretim yapan firma, geleneksel bir alan olmasına rağmen geliştirdiği faydalı model patentli ürünlerle yüksek verimliliğe sahip soba üretimiyle dikkati çekiyor.
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15'e yakın ülkeye ihracat yapan firmanın en büyük pazarı ise başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri. Avrupa genelinde kırsal bölgelerden gelen talepleri karşılayan firma, kış aylarında doğal gaz kaynaklı sıkıntılar yaşanması yönündeki beklentiler sonrası şehirlerden de talep gelmeye başlamasıyla üretimini artırdı.

Şirketin genel müdürü Ümit Çalışkan, AR-GE çalışmalarıyla geleneksel ürünlerden daha verimli ürünler geliştirdiklerini, son yıllarda özellikle şömine soba gruplarında ilerleme kaydettiklerini ifade etti.
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Fabrikada 50 çalışanla günlük 300 adede yakın üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatan Çalışkan, \"Son aylarda Avrupa'daki doğal gaz kriziyle beraber özellikle şömine soba gruplarında ciddi bir talep artışı var. Bununla ilgili zaten çalışmalarımız var. Vardiyalarımızı ve çalışma saatlerimizi arttırıyoruz. Çok daha fazla bir talebin geleceğini hissediyoruz.\" dedi.

Bu yıl 10 aylık süreçte Avrupa ülkelerine geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 ihracat artışı yakaladıklarını bildiren Çalışkan, yeni bağlantılarla bu oranının daha da artacağını aktardı.
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Bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını, özellikle gelecek ay talep artışının en yüksek noktaya çıkmasını beklediklerini dile getiren Çalışkan, halen üretimin yarısını ihraç ettikleri şömine grubu sobalarda bu oranı yüzde 70'lere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
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TÜRKİYE'DE SOBA PAZARINDAKİ DARALMA

Türkiye'de doğal gazın ulaştığı yerleşim birimi sayısının artmasıyla soba pazarında da daralma görüldüğüne işaret eden Çalışkan, bu nedenle ihracat pazarlarına ağırlık verdiklerini aktardı.
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Sıcak iklime sahip olan Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelere de ihracat yaptıklarına dikkat çeken Çalışkan, bu ülkelerin güneyinde kışların soğuk geçmesi nedeniyle potansiyel bir pazarın bulunduğunu kaydetti.
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Ümit Çalışkan, küresel ısınma kaynaklı endişeler nedeniyle kömür bazlı yakıtların kullanımına yönelik kısıtlamaların gündemde olması nedeniyle doğaya daha az zararı bulunan pelet sobası üretimine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.
Talep yağıyor: Avrupa çareyi Türkiye'de buldu
Denizli'de 72 yıldır soba üretimi yapan firma, son dönemlerde Avrupa'dan gelen talebin etkisiyle vardiya ve çalışma saatlerini artırdı. Bu yılın 10 aylık döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 artış yaşandığını bildiren Ümit Çalışkan, yeni bağlantılarla bu oranının daha da artabileceğinin potansiyelinin olduğunu aktardı.
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