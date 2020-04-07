Dünya Avrupa Birliğinden İtalya itirafı Destek talebine yetersiz kaldık
AVRUPA

Avrupa Birliği'nden İtalya itirafı: Destek talebine yetersiz kaldık

Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri, İtalya'nın yeni tip koronavirüsle mücadelede destek talebine üye ülkelerin verdiği yanıtın 'yetersiz' kaldığını itiraf etti.

Haber Merkezi AA
Janez Lenarcic
Janez Lenarcic

Avrupa Birliği Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından İtalya'nın Kovid-19'dan "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.

İTALYA'YA VERİLEN DESTEK YETERSİZDİ

"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.

Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların Kovid-19 acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.

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