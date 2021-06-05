Dünya Avrupa değil Nazi Birliği Dört üye ülkedenskandal uygulamalar
AVRUPA

Avrupa değil Nazi Birliği: Dört üye ülkeden skandal uygulamalar

Avrupa Birliği ülkeleri, ölümü göze alıp daha iyi bir yaşam umuduyla sınırlarına ulaşan sığınmacılara, Nazi politikaları uyguluyor. Sadece son bir ayda AB üyesi Danimarka, Fransa, Yunanistan ve İspanya, toplama kampı, zorla geri itme ve ses topuyla işkence gibi yöntemleri uygulamaya koydu. Yaşananlar ve uygulanan politikalar Avrupa’nın her geçen gün insanlıktan biraz daha uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Avrupa değil Nazi Birliği: Dört üye ülkeden skandal uygulamalar
Sadece son 1 ayda, Avrupa Birliği üyesi dört ülke, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Danimarka, sığınmacıları hedef alan kararlarıyla tepkiyi üzerlerine çekti.

Avrupa Birliği ülkeleri, iç savaş, çatışma, gıda krizi, yoksulluk nedeniyle ülkelerini zorlu koşullarda terk eden sığınmacılara karşı kıtanın karanlık Nazi dönemini hatırlatan uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Avrupa’ya ulaşmak için ölümü göze alan sığınmacılara karşı kıta ülkeleri zorla geri itme başta olmak üzere toplama kampları kurmaya kadar birçok yöntemi, uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak atmaya devam ediyor. Sadece son 1 ayda, Avrupa Birliği üyesi dört ülke, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Danimarka, sığınmacıları hedef alan kararlarıyla tepkiyi üzerlerine çekti. Son olarak Danimarka Parlamentosu sığınmacıların yurt dışında inşa edilen kamplarda kabul edilmesini içeren skandal nitelikte yasayı onayladı. Bu yasayla sığınmacılar, Danimarka’nın anlaştığı Avrupa sınırları dışındaki bir ülkede kurulan “toplama kamplarında” tutulmasının önü açıldı.

IRKÇI VE AYRIMCI

  • Kabul edilen ırkçı ve ayrımcı yasayla, son 10 yılda uyguladığı katı göçmen politikalarıyla gündeme gelen Danimarka hükümeti yasaya göre sığınma talebinde bulunanları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak ve başvurusu kabul edilmeyenler de bu kamplara gönderilecek. Danimarka basını hükümetin bu çerçevede 5 ila 10 arası ülkeyle görüşmeler yaptığını yazdı. Bu ülkeler arasında Ruanda, Mısır, Etiyopya ve Eritre’nin bulunduğu iddia edildi.

Yunan zulmü raporlara yansıdı: 'İnsanlık dışı’ yöntemler 2 bin mültecinin ölümüne neden oldu
DÜNYA
Yunan zulmü raporlara yansıdı: 'İnsanlık dışı’ yöntemler 2 bin mültecinin ölümüne neden oldu

SURİYE’YE GERİ GÖNDERECEK

Danimarka, iç savaştan Suriyeli göçmenlere oturma izni vermeyen ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Danimarkalı yetkililer, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü’nün çağrılarına rağmen Suriye’nin başkenti Şam’ın “geri dönmek için güvenli bir bölge” olduğuna inanıyor.

FRANSA KAMPI DAĞITTI

  • Bir başka AB üyesi ülke Fransa da Calais kentinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kampı dün düzenlediği baskınla dağıttı. Pas-de-Calais Valiliğinin talimatıyla Calais’deki yasa dışı bir kampın tahliye edildiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında, Saint-Omer Calais yolundaki boş arazide bulunan hangarlarda barınmaya çalışan; aralarında 30 kadar çocuğun da bulunduğu yüzlerce göçmenin, polis tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldığı ifade edildi. Yunan adalarında bulunan kamplarda tutulan sığınmacıların da insanlık dışı şartlarda yaşamaya mahkum edildiği biliniyor.

İspanya’dan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama: Depolara tıktılar
DÜNYA
İspanya’dan göçmen çocuklara insanlık dışı uygulama: Depolara tıktılar

İŞKENCE BARİYERİ

Sığınmacılara karşı Ege Denizi’nde uyguladığı zorla geri itme politikasıyla insan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken Yunanistan’ın da Türkiye sınırına AB’nin 3 milyar avroluk desteğiyle, ses topları, çelik duvar, gece görüş sistemi ve hareket sensörleriyle donatılmış, 200 km’lik bir dijital “işkence” duvarı ördüğü ortaya çıkmıştı. Yunan askeri ve polisinin ülkeye geçmek isteyen sığınmacıları darp edip, para ve pasaportlarına el koyarak geri gönderdiği de biliniyor.

DENİZDE YAŞANAN DRAM

  • İspanya’nın Afrika’daki toprağı Ceuta (Sebte) da Mayıs ayının son günlerinde bir insanlık dramının yaşandı. Fas kıyılarından Sebte’ye yüzerek geçmeye çalışan çoğu 18 yaşın altında binlerce sığınmacının, İspanya sınır muhafızları tarafından zorla denize atılırken, bazı sığınmacı çocukların depolarda tuttulduğu da ortaya çıkmıştı.
Abone Ol Google News
Avrupa değil Nazi Birliği

Avrupa değil Nazi Birliği

​Dört üye ülkeden skandal uygulamalar.
Marmara obez oldu

Marmara obez oldu

​Eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, son durumu değerlendirdi.
Yeğen Gülen tutuklandı

Yeğen Gülen tutuklandı

Örgütün gizli yapılanmasıyla FETÖ elebaşısı arasındaki bağlantıyı sağlıyordu.
135 milyar metreküplük yeni rezerv

135 milyar metreküplük yeni rezerv

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı.
Yerli aşıya güven tam

Yerli aşıya güven tam

Gönüllü olanlar ​Yeni Şafak'a süreci anlattı.
KCK şeması açığa çıktı

KCK şeması açığa çıktı

​PKK'nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu.

Münbiç bizi bekliyor

Münbiç bizi bekliyor

​Aşiretler PKK'ya karşı ortak bildiri yayımladı.
Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

Yetmiş emekli amiral ifade verdi.
Üretim kapasitesi katlandı

Üretim kapasitesi katlandı

Otuz ülkeye yapılan ihracatın iki katına çıkması bekleniyor.
Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

​Prof. Dr. Ömer Bolat, Dünya Çevre Günü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bodrum'a büyük eser

Bodrum'a büyük eser

​Bu heykel kolay yapılmadı.
Şike kumpasında ceza yağdı

Şike kumpasında ceza yağdı

​Karaca'ya 1406 Ardıç'a 1972 yıl hapis cezası.
Ekonomiye dev katkı

Ekonomiye dev katkı

​Karadeniz'deki keşifler faturayı 6 milyar dolar azaltabilir.
'Toplumun her kesimini birleştirdi'

'Toplumun her kesimini birleştirdi'

​BM'den Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne övgü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının 2023'te kullanılacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.