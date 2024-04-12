Avrupa doğum oranlarında alarm veriyor: İtalya'dan 'acil harekete geçme' çağrısı

Başkent Roma'da "Genç bir Avrupa için: Demografik geçiş, çevre, gelecek" başlıklı toplantıya katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, doğum oranlarındaki düşüş konusunun hükümet olarak öncelik verdikleri alan olduğunu söyledi.
İtalya'dan 'acil harekete geçme' çağrısı
Başbakan Meloni, bu konuya yönelik çalışmalarda bulunmanın kendileri için hem umut hem de taahhüt olduğunu kaydetti.
"Taşıyıcı annelik evrensel suç olmalı"
Doğum oranları yüzde 34 azaldı
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında azalmış durumda.