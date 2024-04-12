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Dünya

Avrupa doğum oranlarında alarm veriyor: İtalya'dan 'acil harekete geçme' çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa'nın düşük doğum oranları konusunda ciddi, somut ve kararlı yanıtlar vermesi gerektiğini belirtti. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında azalmış durumda.

18:41 - 12/04/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Başkent Roma'da "Genç bir Avrupa için: Demografik geçiş, çevre, gelecek" başlıklı toplantıya katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, doğum oranlarındaki düşüş konusunun hükümet olarak öncelik verdikleri alan olduğunu söyledi.

Meloni,
"Hükümetin, ülkenin geleceğini garanti altına alma sorumluluğu var. Bu hükümetin geçmişe kıyasla bu konulara yaklaşımında değişiklik olduğunu düşünüyorum."
dedi.

İtalya'dan 'acil harekete geçme' çağrısı

İtalya ve Avrupa'daki doğum oranlarındaki düşüşe dikkati çeken Meloni,
"Eski Kıta'nın doğum oranı konusunda ciddi, somut, kararlı yanıtlar vermesi gerekiyor."
diye konuştu.

Başbakan Meloni, bu konuya yönelik çalışmalarda bulunmanın kendileri için hem umut hem de taahhüt olduğunu kaydetti.

"Taşıyıcı annelik evrensel suç olmalı"

Meloni ayrıca "taşıyıcı annelik" konusuna da değinerek,
"Rahim kiralamanın insanlık dışı uygulama olduğuna inanmayı sürdürüyorum. Bunu evrensel suç haline getiren yasa tasarısını da destekliyorum. Umarım bir an önce onaylanır."
ifadesini kullandı.

Doğum oranları yüzde 34 azaldı

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında azalmış durumda.



#Avrupa
#Doğum
#Giorgia Meloni
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