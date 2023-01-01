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Dünya
Fransa'da doğum oranı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede
Geçen yıl 723 bin bebeğin doğmasıyla doğum oranı 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana en düşük seviyede olduğu bildirildi.
17:16 . 17/01/2023 Salı
AA
Fransa'da doğum oranı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede.

Fransa'da doğum oranı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede.

Fransa'da geçen yıl 723 bin bebeğin doğmasıyla doğum oranı 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana görülen en düşük seviyede olduğu açıklandı.

2022 yılında 723 bin bebek dünyaya geldi.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 723 bin bebek dünyaya geldi.

2021 yılına göre 19 bin azaldı

Geçen yıl doğan bebek sayısı önceki yıla göre 19 bin azaldı. Aynı dönemde ölenlerin sayısı da 2021'e göre 5 bin azaldı, geçen yıl 667 bin kişi yaşamını yitirdi.

2021'de yüzde 1,84 olan doğum oranı, geçen yıl ise 1,80 ile 1946'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen ülke nüfusu 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 68 milyona yükseldi.

Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.

Göçmenlerin sınır dışı edilmesi nüfus artış oranını azalttı

Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülke topraklarından gönderilmesi nüfus artış hızının düşmesinde etkili oldu.

#Fransa
#Yenidoğan
#Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü
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