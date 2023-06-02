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Dünya

Japonya'da demografik kriz: Doğum oranı rekor seviyeye düştü

Japonya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın doğum oranının 2022'de art arda yedinci kez rekor düşük seviyeye gerilediğini, nüfus hızla azalır ve yaşlanırken ülkeyi derin bir demografik krizin sardığının altını çizdi.

09:53 . 2/06/2023 Cuma
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Geçen yıl Japonya'da 47 binden fazla ölüme pandemi neden oldu.

Geçen yıl Japonya'da 47 binden fazla ölüme pandemi neden oldu.

Japonya'da doğurganlık oranı veya bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı 1,2565 idi. Bu, 2005'te kaydedilen önceki düşük seviye olan 1.2601 ile karşılaştırılıyor ve istikrarlı bir nüfusu sürdürmek için gerekli olduğu düşünülen 2.07 oranının çok altında.


Başbakan Fumio Kişida, ülkedeki doğum oranlarındaki düşüşün durdurulmasını birinci öncelik haline getirdi ve hükümeti, yüksek borç seviyelerine rağmen, çocuk bakımı ve ebeveynleri desteklemek için diğer önlemlere yılda 3,5 trilyon yen (33 milyar S$) harcama ayırmayı planlıyor.


Strait Times'ın haberine göre Kişida bir kreşe gerçekleştirdiği ziyarette, “Genç nüfus 2030'larda büyük ölçüde azalmaya başlayacak. O zamana kadar olan süre, azalan doğum eğilimini tersine çevirmek için son şansımız" ifadelerini kullandı.


Verilere göre, Japonya'da yeni doğan bebek sayısı geçen yıl yüzde 5 düşerek 770.747'ye gerileyerek yeni bir düşük seviyeye ulaşırken, ölüm sayısı yüzde 9 artış göstererek 1.57 milyon ile rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl Japonya'da 47 binden fazla ölüme koronavirüs pandemisi neden oldu.



#Japonya
#demografik kriz
#doğum oranı
6 dakika önce
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