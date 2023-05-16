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Dünya

Japonya ile Çin arasında acil savunma hattı hizmete girdi

Japon hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ile aralarında beklenmedik durumlara karşı geliştirilen 'acil savunma hattı'nın devreye alındığını bildirdi.

16:34 . 16/05/2023 Salı
AA
Söz konusu hat, mart ayında kurulmuştu.

Söz konusu hat, mart ayında kurulmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya ile Çin arasında "acil savunma hattı" resmen hizmete girdi.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ve Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, faaliyete giren iletişim hattı vasıtasıyla yaklaşık 20 dakika görüşme gerçekleştirdi.

Samimi iletişimin korunmasının gerekliliğini vurgulayan iki bakan, hattın, beklenmedik durumlara karşı müşterek güven inşasında önemli rol oynayacağı konusunda fikir birliğine vardı.

Kasım 2022'de Bangkok'ta görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, savunma hattının faaliyete alınması konusunda anlaşmıştı.



#Çin
#Japonya
#acil savunma hattı
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