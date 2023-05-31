Japonya'da nükleer reaktör yasası çıkarıldı

Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA) 30 yılı aşan reaktörlerin durumunu, her 10 yılda bir denetleyecek ve Sanayi Bakanlığı, süre uzatılmasını onaylayacak.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, "Bu (eski) reaktörler, her 10 yılda bir NRA'dan onay almadıkça çalışır hale gelemeyecek." dedi.