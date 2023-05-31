|
Dünya

Japonya'da nükleer reaktör yasası çıkarıldı

Japonya'da Ulusal Meclis tarafından alınan karar neticesinde, ülkedeki nükleer reaktörlerin, 60 yıl sınırının ötesinde işletilmesine imkan verecek tasarı yasalaştırıldı. Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, ''Eski reaktörler, her 10 yılda bir NRA'dan onay almadıkça çalışır hale gelemeyecek'' ifadelerini kullandı.

09:30 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Japonya hükümeti, 2011'deki deprem sonrası nükleer reaktörlerin işletim ömrünü, prensip gereği 40, güvenlik standartları sağlanması halinde 60 yılla sınırlıyordu.

Japonya hükümeti, 2011'deki deprem sonrası nükleer reaktörlerin işletim ömrünü, prensip gereği 40, güvenlik standartları sağlanması halinde 60 yılla sınırlıyordu.

Enerji tedarikinde öz yeterliliğini artırmayı ve karbon emisyonunu düşürmeyi hedefleyen Japonya, nükleer reaktörlerin ömrünü uzatma kararı aldı.

Meclis olağan oturumunda, ülkedeki nükleer reaktörlerin halihazırda geçerli 60 yıl işletim ömrünün uzatılabileceğine yönelik tasarı, kanunlaştırıldı.

Kanun kapsamında ülke içindeki nükleer reaktörlerin etkili faaliyet göstermediği hizmet dışı dönemleri de toplam faaliyet dönemi dışında sayılacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA) 30 yılı aşan reaktörlerin durumunu, her 10 yılda bir denetleyecek ve Sanayi Bakanlığı, süre uzatılmasını onaylayacak.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, "Bu (eski) reaktörler, her 10 yılda bir NRA'dan onay almadıkça çalışır hale gelemeyecek." dedi.


Deprem ve tsunami nükleer erimeye nede olmuştu


Başbakan Kişida Fumio hükümete, ülkenin nükleer enerji tesislerinin en verimli ve azami şekilde kullanılabilmesinin yöntemlerini araştırması talimatını vermişti.

Japonya hükümeti, 2011'deki deprem sonrası nükleer reaktörlerin işletim ömrünü, prensip gereği 40, güvenlik standartları sağlanması halinde 60 yılla sınırlıyordu.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami felaketi sonucu kuzeydoğu bölgeleri genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.



#Japonya
#nükleer reaktör
#yasa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye galibiyet yetmedi