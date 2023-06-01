Japonya savunma alanında ABD ile işbirliğini artıracak

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Tokyo'ya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel ilişkilerin son durumunu ele aldı.

İki bakan, Çin'in artırdığı bölgesel nüfuzu ile Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerinin, Japonya'nın ulusal güvenliğine olası etkilerini görüştü.

Austin ve Hamada, Japonya'nın ulusal savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığının artırılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, iki bakan, hem Japonya-ABD hem de Japonya-ABD-Güney Kore savunma işbirliklerinin geliştirilmesinde fikir birliğine vardı.





Tokyo-Washington-Seul işbirliği





Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Japonya Savunma Bakanı Hamada ile ABD'li mevkidaşı Austin ortak basın toplantısı düzenledi.

Hamada, bölgesel statükonun değiştirilmesi teşebbüslerine, Japonya'nın müttefiki ABD ile birlikte karşı duracağını söyledi.

Kuzey Kore'nin dünkü başarısız füze denemesine değinen Hamada, yeni denemelere karşı Tokyo-Washington-Seul işbirliğini de güçlendireceklerinin altını çizdi.





"Sarsılmaz taahhütler"





Austin de Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı ABD'nin, bölgedeki güvenlik müttefiklerini korumak amacıyla gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.

Otonom ve hipersonik sistemler dahil ileri teknoloji işbirliğine odaklandıklarını aktaran Austin, "(İki ülke) Savunma sanayilerimiz arasında kritik bağlar kuruyoruz." dedi.

Austin, ABD'nin Japonya'ya "sarsılmaz taahhütlerini" yinelediğini vurgulayarak, "Bu, konvansiyonel ve nükleer dahil ABD'nin tüm kapasitelerince sağlanan caydırıcılığı içeriyor." ifadesini kullandı.





Austin'in Çinli mevkidaşıyla görüşme talebinin geri çevrilmesi





Bakan Austin, Asya gezisi kapsamında Singapur'daki "Shangri La Diyaloğu" marjında, Çinli mevkidaşı Li Şangfu ile görüşme talebinin geri çevrilmesini "talihsizlik" şeklinde nitelerken, "İşlerin gereksiz yere kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla ülkelerin birbirleriyle konuşabilmesi önemli." dedi.

Austin, beklenmedik durumlara karşı iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret ederek, "Bence savunma bakanlıkları, birbirleriyle rutin olarak konuşmalı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Bakan Austin, ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa tarafından da kabul edildi.





Kuzey Kore'nin başarısız askeri casus uydu fırlatma girişimi





Kuzey Kore'nin, askeri casus uydusu taşıyan balistik füze fırlatma denemesi, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu yıl içinde yeni bir nükleer füze denemesi yapabileceği belirtiliyor.







