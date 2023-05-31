Genelkurmay Başkanı açıkladı: ABD'den Avustralya'ya uyarı

, Senato komitesinde yaptığı konuşmada, 2021 yılında Canberra'daki ABD savunma ataşesinden mektupla bir uyarı aldığını açıkladı.

, Senato komitesinde yaptığı konuşmada, 2021 yılında Canberra'daki ABD savunma ataşesinden mektupla bir uyarı aldığını açıkladı.

Campbell, mektupta, Avustralya askerlerinin Afganistan’da 39 kişiyi öldürdüklerine dair “inandırıcı bilgilerin” yer aldığını ve bu nedenle ABD ordusunun, insan haklarını ihlal eden birimlerle çalışmasını engelleyen kanununun gündeme gelebileceğinin vurgulandığını kaydetti.

Raporda, 36 olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmesi için konunun Avustralya Federal Polisi'ne (AFP) sevki tavsiye edilmişti.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyordu.