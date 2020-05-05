Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi Avrupadaki ölüm rakamları gerçeği yansıtmıyor
AVRUPA DÜNYA

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Avrupa'daki ölüm rakamları gerçeği yansıtmıyor

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Avrupa'daki ölüm rakamları gerçeği yansıtmıyor

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, Avrupa'daki hükümetler tarafından yayınlanan ölüm rakamlarının tam gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, "ECDC'nin bu rakamlara ilişkin güveni düşük" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüse yönelik sıkı tedbirler gevşetilmeye başladı.
Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüse yönelik sıkı tedbirler gevşetilmeye başladı.

Avrupa Parlamentosundaki Çevre Komitesinde milletvekillerine seslenen Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ammon, ülkelerin sosyal mesafe tedbirleri ve "evde kalma" politikaları sayesinde son 14 günde virüsün bulaşma oranının yüzde 45 düştüğünü bildirdi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının artış göstermeye devam ettiği tek ülkenin Bulgaristan olduğunu belirten Ammon, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere'de temel bir değişiklik görülmediğini, diğer ülkelerde ise vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade etti.

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı
KORONAVİRÜS
Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

Huzurevleri'nde durum ciddiyetini koruyor

Ammon, bakım ve huzurevlerinde durumun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek, "Avrupa'daki ölümlerin yüzde 50'den fazlası bakım evlerinde gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Maske kullanımının etkilerine de değinen Ammon, "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar etkin bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz." dedi.

  • Ammon, Avrupa'daki hükümetler tarafından yayınlanan ölüm rakamlarının da tam gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, "ECDC'nin bu rakamlara ilişkin güveni düşük." diye konuştu.

Virüsün kısa süre içinde yok olmayacağına işaret eden Ammon, bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

DSÖ’den Türkiye’ye bir övgü daha: Huzurevleriniz dünyaya örnek
KORONAVİRÜS
DSÖ’den Türkiye’ye bir övgü daha: Huzurevleriniz dünyaya örnek

DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor
KORONAVİRÜS
DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor

DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir
HAYAT
DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir
Abone Ol Google News
Yeni kitler yolda

Yeni kitler yolda

​Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek.
Ölü sayısı gizleniyor

Ölü sayısı gizleniyor

​Avrupa Hastalık Kontrol Merkezinden dikkat çeken açıklama.
Korona iflasa sürükledi

Korona
iflasa sürükledi

​ABD'nin perakende devi konkordatoya başvurdu.
Sektörün<br> gözü iki ülkede

Sektörün
gözü iki ülkede

​Milyonlarca zarara uğrayan sektörde yeni umut.
Normalleşme<br>süreci başladı

Normalleşme
süreci başladı

​Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi.
İşte FETÖ'nün<br>gen haritası

İşte FETÖ'nün
gen haritası

​Gerçek Hayat'tan arşivlik özel sayı.

Normal hayata<br>ilk adım

Normal hayata
ilk adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kararları açıkladı.
Dünya<br>OHAL'den çıkıyor

Dünya
OHAL'den çıkıyor

​Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetiliyor.
Tek taraflı feshederiz

Tek taraflı feshederiz

​Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı.
Sisi’nin askerleri Libya’da!

Sisi’nin askerleri Libya’da!

​Mısırlı subaylar, Hafter kontrolündeki Tobruk'ta görüntülendi.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Hata yaparsak<br>en başa döneriz

Hata yaparsak
en başa döneriz

​Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son durumu değerlendirdi.
Türkiye cazibe<br>merkezi olacak

Türkiye cazibe
merkezi olacak

​MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan umutlandıran açıklamalar.
YÖK'ten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Times'a ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden <br>yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.