Avrupa için alarm verildi: Tehlike çanları çalıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklarda, mağazaların girişlerinde, parklarda veya metruk binalar gibi açık alanlarda uyuyan evsizlerin sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 10 arttı. Özellikle Londra'da artan yaşam maliyetleri ile uygun fiyatlı konut sıkıntısı, daha fazla insanı evsizliğe iterken hayat pahalılığı krizinin süregelen etkisi, evsizlerin sayısının daha da çoğalacağına ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor.