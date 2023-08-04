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Dünya

Avrupa için alarm verildi: Tehlike çanları çalıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa kıtasının hem sel hem de yüksek sıcak tehlikesi altında olduğu belirtildi.

15:11 . 4/08/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Sıcak hava dalgası Avrupa genelinde etkisini hissettiriyor.

Kıta ülkelerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hava durumunun seyrine ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı.

Sel ve yüksek sıcaklık uyarısı

Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Avrupa'da birçok ülkenin bir yandan sel diğer yandan yüksek sıcaklıklarla ilgili alarm durumunda olduğunu bildirdi.

"Felaket durumu alarm veriyor"

Lenarcic, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Avrupa'da felaket durumu alarm veriyor." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın hem yüksek sıcaklıklar hem yağmur nedeniyle kırmızı alarm durumunda olduğunu belirten Lenarcic, İsveç, Norveç, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da sel alarmı verildiğini aktardı.

Orman yangını tehlikesi

Janez Lenarcic, Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye'de ise orman yangını tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Avrupa Acil Müdahale Koordinatörlüğü görevini de yürüten Lenarcic, AB'nin durumu yakından gözlemlediğini ve yardıma hazır olduğunu kaydetti.



#Avrupa
#iklim
#sıcaklık
#sel
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