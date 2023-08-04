AB'den Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye ve BM'yi desteklemeyi sürdüreceğiz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Borrell, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Rusya gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmalı. Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmeye ikna etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Aynı zamanda İngiliz The Guardian gazetesinde görüş yazısı kaleme alan Borrell, geçen ay Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin toptan buğday ve mısır fiyatlarında ani artışa neden olduğuna dikkati çekti.
Borell, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini takiben Ukrayna'nın tahıl depolama tesislerini ve liman altyapısını hedef alarak yok etmeye başlamasının da bu durumda etkili olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkiye ve BM'yi desteklemeyi sürdüreceğiz"
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.