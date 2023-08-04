AB'den Tahıl Koridoru açıklaması: Türkiye ve BM'yi desteklemeyi sürdüreceğiz

"Dünya kesintiye uğrayan arz ve yüksek fiyatlar ile uğraşırken, Rusya şimdi kendi yarattığı bir sorunu çözüyormuş gibi davranarak ikili tahıl sevkiyatı teklifleriyle özellikle Afrika'daki savunmasız ülkelere yaklaşıyor. Bu, gıdayı kasıtlı olarak bir silah olarak kullanmak için alaycı bir politikadır"