İngiliz Maliye Bakanı Hunt: Hepimiz düşük büyüme kapanındayız

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt
Hunt değerlendirmesinde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre İngiltere’nin uzun vadeli büyüme oranının Fransa, Almanya ve Japonya’dan daha yüksek olduğunu hatırlattı.
- İngiliz ekonomisinin görünümüme ilişkin BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan Alianz’ın Baş Ekonomisti Mohamed El-Erian ise, “Halk, artan konut kredilerinin, şirketler yüksek borçlanma maliyetlerinin sancısını hissediyor. Küresel aktivite de (bu duruma) yardımcı olmuyor. Evet, gerçekten resesyona girme riskimiz var.” ifadelerini kullanmıştı.
Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan yükseltilerek yüzde 5,25 seviyesine çıkarıldığı bildirildi.
Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.