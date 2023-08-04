Çevre aktivistlerinden İngiltere Başbakanı'nın malikanesinde protesto

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, merdiven ve tırmanma halatları kullanarak Sunak'ın malikanesinin çatısına ulaşan dört aktivist, binanın bir cephesinin tamamına 200 metrekarelik petrol siyahı kumaş örttü.

Grup üyelerinden ikisi de 2 milyon sterlin değerindeki malikanenin önündeki çimlerin üzerinde,

Grup üyelerinden ikisi de 2 milyon sterlin değerindeki malikanenin önündeki çimlerin üzerinde,

Çevrecilerin eylemi, Sunak'ın, 31 Temmuz'da enerji bağımsızlığı ve güvenliğini garanti altına almak için Kuzey Denizi'ndeki petrol ve gaz endüstrisini desteklemeye devam edeceği ve Kuzey Denizi'nde 100'den fazla yeni petrol ve gaz lisansı vereceği açıklamasının ardından geldi.