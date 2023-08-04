Çevre aktivistlerinden İngiltere Başbakanı'nın malikanesinde protesto

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yorkshire'da bulunan malikanesinin çatısına tırmanan Greenpeace aktivistleri, binayı petrol siyahı kumaşla kapladı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yorkshire'da bulunan malikanesinin çatısına tırmanan Greenpeace aktivistleri, binayı petrol siyahı kumaşla kapladı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, merdiven ve tırmanma halatları kullanarak Sunak'ın malikanesinin çatısına ulaşan dört aktivist, binanın bir cephesinin tamamına 200 metrekarelik petrol siyahı kumaş örttü.
Sunak yeni petrol ve gaz lisansı vereceğini açıklamıştı
Çevrecilerin eylemi, Sunak'ın, 31 Temmuz'da enerji bağımsızlığı ve güvenliğini garanti altına almak için Kuzey Denizi'ndeki petrol ve gaz endüstrisini desteklemeye devam edeceği ve Kuzey Denizi'nde 100'den fazla yeni petrol ve gaz lisansı vereceği açıklamasının ardından geldi.
Başbakan Sunak, bu sabah düzenlenen protesto sırasında malikanesinde bulunmuyordu.