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Dünya

Çevre aktivistlerinden İngiltere Başbakanı'nın malikanesinde protesto

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yorkshire'da bulunan malikanesinin çatısına tırmanan Greenpeace aktivistleri, binayı petrol siyahı kumaşla kapladı. Grup üyeleri daha sonra malikanenin önündeki çimlerin üzerinde, "Rishi Sunak-Petrol Karları mı, Geleceğimiz mi?" yazılı pankart açtı. Çevrecilerin eylemi, Sunak'ın, 31 Temmuz'da enerji bağımsızlığı ve güvenliğini garanti altına almak için Kuzey Denizi'ndeki petrol ve gaz endüstrisini desteklemeye devam edeceği ve Kuzey Denizi'nde 100'den fazla yeni petrol ve gaz lisansı vereceği açıklamasının ardından geldi.

10:41 . 4/08/2023 Cuma
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yorkshire'da bulunan malikanesinin çatısına tırmanan Greenpeace aktivistleri, binayı petrol siyahı kumaşla kapladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yorkshire'da bulunan malikanesinin çatısına tırmanan Greenpeace aktivistleri, binayı petrol siyahı kumaşla kapladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yorkshire'da bulunan malikanesinin çatısına tırmanan Greenpeace aktivistleri, binayı petrol siyahı kumaşla kapladı.


İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, merdiven ve tırmanma halatları kullanarak Sunak'ın malikanesinin çatısına ulaşan dört aktivist, binanın bir cephesinin tamamına 200 metrekarelik petrol siyahı kumaş örttü.


Grup üyelerinden ikisi de 2 milyon sterlin değerindeki malikanenin önündeki çimlerin üzerinde,
"Rishi Sunak-Petrol Karları mı, Geleceğimiz mi?"
yazılı pankart açtı.



Sunak yeni petrol ve gaz lisansı vereceğini açıklamıştı

Çevrecilerin eylemi, Sunak'ın, 31 Temmuz'da enerji bağımsızlığı ve güvenliğini garanti altına almak için Kuzey Denizi'ndeki petrol ve gaz endüstrisini desteklemeye devam edeceği ve Kuzey Denizi'nde 100'den fazla yeni petrol ve gaz lisansı vereceği açıklamasının ardından geldi.


Grup, bu açıklamayla,
"Hükümetin kendi iklim danışmanlarının, Uluslararası Enerji Ajansının ve Birleşmiş Milletlerin (BM), yeni fosil yakıt projelerinin dünyayı 1,5 santigrat derece üzerinde ısınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı yönündeki uyarılarını hiçe saydığını"
savunuyor.

Başbakan Sunak, bu sabah düzenlenen protesto sırasında malikanesinde bulunmuyordu.




#İngiltere
#Rishi Sunak
#Greenpeace
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