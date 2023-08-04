Joe Aribo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Joe Aribo için transfer çalışmalarına başladı. Son olarak sol kanat için Milan'dan Ante Rebic'i transfer eden siyah-beyazlılar, orta sahanın önünde oynayacak bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Nijeryalı 10 numara Joe Aribo ile görüşme halinde olan siyah-beyazlılar anlaşmaya oldukça yakın. Peki Joe Aribo kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.
JOE ARİBO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Joe Aribo Nijeryalı orta saha oyuncudur. Tam adı Joseph Oluwaseyi Temitope Ayodele-Aribo'dur. 21 Temmuz 1996 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde doğmuştur.
Kariyerine Staines Town ve Lambeth Tigers gibi amatör kulüplerde başlayan Aribo, daha sonra 2015 yılında Charlton Athletic FC'nin genç takımına transfer oldu. Charlton Athletic'in altyapısında gelişim gösteren Aribo, 2015-2016 sezonunda profesyonel sözleşme imzaladı ve kulübün A takımında forma giymeye başladı.
Charlton Athletic'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aribo, 2019 yılında Glasgow Rangers'a transfer oldu. İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers FC'de oynamaya başlayan Nijeryalı futbolcu, burada da önemli bir rol üstlenerek başarılı maçlara imza atmıştır.
Joe Aribo 9 Temmuz 2022’de Glasgow Rangers’dan Southampton’a 10 milyon Euro’ya transfer oldu. Geçen sezon İngiltere Premier Lig’de 21 maça çıkan Aribo, 2 gol kaydetti.