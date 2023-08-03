İngiltere Dışişleri Bakanı: İlk grup Nijer’den tahliye edildi

Gana ve Nijerya’ya yaptığı resmi ziyaretinde dün Nijerya’dan açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Batı Afrika liderleriyle Nijer’deki durumu görüştüğünü ifade ederek, “İngiliz uyruklu ilk grup Nijer'i güvenli bir şekilde terk etti. Nijer'deki durumun çözüme ulaşması için İngiltere, Afrika ve ECOWAS liderliğindeki kararı net bir şekilde destekliyoruz” dedi.