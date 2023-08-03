İngiltere Dışişleri Bakanı: İlk grup Nijer’den tahliye edildi

Bakanlık, Nijer’den yapılacak 5’inci ve son uçuşun gün sonunda yapılacağını duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bugün, ülkenin Niamey’de bulunan elçiliklerindeki personel sayısını ‘geçici’ olarak azaltacağını duyurdu. Ülkeden ayrılmak isteyenler için ticari uçuşlar olmadığını vurgulayan Bakanlık, vatandaşlarına Fransa’nın düzenlediği tahliye programlarından yararlanmalarını tavsiye etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı ise 4’üncü tahliye operasyonunun bugün gerçekleştiğini ve toplamda 560’ı Fransız vatandaşı olmak üzere 992 kişiyi tahliye ettiklerini ifade etti. Bakanlık, Nijer’den yapılacak 5’inci ve son uçuşun gün sonunda yapılacağını duyurdu.